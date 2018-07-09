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Плиссе, асимметрия и многослойность в курортной коллекции A. W. A. K. E.
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Плиссе, асимметрия и многослойность в курортной коллекции A. W. A. K. E. 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В новой курортной коллекции A. W. A. K. E. Наталья Алавердян по традиции передает сердечный привет и Тиму Бертону, и японским деконструктивистам, и феминистам, которые настроены решительно против сексистской фетишизацией тела и мечтают быть cool, а не hot. Отсюда в линейке столько скульптурной многослойности, сложной асимметрии и нарочитой нестыковки деталей: брюки с двойным поясом, юбки с объемными сборками на бедрах, блузы со «скомканными» рукавами, слоистые жакеты, плюшевые пальто и стеганые тренчи.
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