Выбирайте купальник, как у Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио — супермодель с идеальной фигурой — как никто знает толк в купальниках. Недавно девушка была замечена на Ибице в бикини, которому позавидуют многие. Модель выбрала вариант в темно-карамельном оттенке — идеально подходящий для слегка загорелой кожи. Свой купальный комплект она дополнила огромным количеством украшений: здесь и ожерелье, и браслеты, один из которых в морском стиле — с ракушкой. Образ завершают небольшие солнцезащитные очки с темными зеркальными стеклами. Судя по широкой улыбки 37-летней модели — она отлично проводит время на Ибице. Берите похожий купальник, декорированный сеткой, и отправляйтесь в отпуск. Звание самой модной девушки на пляже вам будет обеспечено.

Алессандра Амброзио