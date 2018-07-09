10 платьев с Недели высокой моды в Париже 2018/19, от которых захватывает дух 

Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
В каком-то смысле неделя высокой моды — последний бастион женственности, который еще не успел упасть перед натиском новой эры комфорта, андрогинности и всеобщего равенства. Но равенство равенством, а красивых платьев в повседневной жизни нам очень не хватает, и сама по себе возможность наряжаться в ослепительные безупречные наряды, от которых невозможно глаз отвести, и чувствовать себя в них богиней или современной принцессой — это тоже своего рода привилегия женского пола перед мужским. Эту великолепную подборку мы посвящаем всем, кто соскучился по истинному шику и великолепию, — ни слова о толстовках и провокациях, только захватывающие дух платья (и одно ну очень роскошное кожаное пальто).
Вечернее платье цвета золота
Оцените, какой роскошный металлический оттенок выбрал дизайнер Valentino, будто это настоящее золото в процессе плавления. Не меньше завораживает и выбор кроя: он словно заставляет отводить плечи назад, выравнивая осанку до идеальной, как у балерины.
Valentino, осень-зима 2018
Вечернее платье с вышивкой и юбкой 3D Царица русская, не меньше. Не знаем, как вы, а мы жалеем, что у нас больше нет действующей монархии. Возможно, наша собственная герцогиня Кембриджская носила бы что-то подобное на официальные мероприятия при дворе, но только без всяких там #freethenipple.
Guo Pei, осень-зима 2018
Вечернее платье с портретом
Реминисценции в прошлое дизайнерского бренда бывают и такими. Серьезная заявка на арт-объект и пример остальным домам моды (не будем показывать пальцем в сторону Chanel), которые так и не смогли ступить никуда дальше изобретений своих основателей.
Schiaparelli, осень-зима 2018
Вечернее платье с плиссировкой
Когда мы представляем идеальное платье с тонкими бретельками, воображаем себе именно такой образ: обратите внимание, как изящно выделена талия, а плиссированная ткань словно обнимает фигуру.
Christian Dior, осень-зима 2018
Вечернее платье с 3D-эффектом
Голландский дизайнер Ирис ван Херпен — самая необычная участница недели высокой моды, поэтому ее шоу мы стараемся не пропускать. У кого еще вы встретите такие шедевры: это платье словно полыхает на модели, а в движении эффект должен быть таким, что дар речи теряешь.
Iris van Herpen, осень-зима 2018
Вечернее платье в цветах color block
Какие цвета! Не зря для того чтобы быть талантливым дизайнером, нужно быть еще и хорошим колористом. В таком случае у наряда будет не просто интересный оттенок, а целый сгусток энергии, которую рождает цветовая комбинация.
Ralph & Russo, осень-зима 2018
Плащ из кожи
Входить в осень в самом конце августа мы собираемся примерно так: в кожаном плаще цвета кофе с молоком, с капюшоном на голове и как бы закрывая глаза на первые признаки холодного сезона.
Ronald van der Kemp, осень-зима 2018
Вечернее платье из бархата
Из коллекции Zuhair Murad выбрать одно-единственное красивое платье никак невозможно: они все — совершенство и лучшее подтверждение тому, что высокая мода все еще остается ремеслом мечты, которое творит не одежду, а чудеса.
Zuhair Murad, осень-зима 2018
Вечернее платье с перьями
Если вам некуда пойти в таком наряде, вы очень скучно живете. Только ради одной коллекции Armani Privé хочется начать карьеру киноактрисы — вдруг однажды именно в таком наряде вы будете вышагивать по сцене за «Оскаром»?
Armani Privé, осень-зима 2018
Вечернее платье с сеткой
Все-таки черный цвет умеет быть таким сдержанным и таким величественным одновременно, что пора бы уже ввести понятие «большое черное платье» — такое, в котором вы входите в комнату и моментально обращаете все взгляды на себя.
Alexis Mabille, осень-зима 2018
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