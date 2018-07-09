Больше тела, или история появления первых бикини 

Благодаря дизайнеру из Франции, который более 70 лет назад явил миру бикини, сформировалась пляжная мода, актуальная в современности. После дебюта таких купальников в ходе модного показа на просторах Парижа, проходившего 5 июля 1946 года, католическая церковь назвала такие наряды «бесовскими», запретив всем приличным женщинам их ношение. Автор первых известных истории бикини Луи Реар изначально учился на инженера, но во взрослые годы унаследовал от родителей фабрику, занимавшуюся выпуском нижнего белья. Именно тогда деятель сменил профиль и стал дизайнером. Принято считать, что он не изобрел новую версию купальника, но на самом деле он удачно улучшил модель «Атом» производства Жака Эймоса. Этим наименованием Эймос показывал, что открывать больше женского тела невозможно, но Луи Реар решил шагнуть куда дальше. Как отметил дизайнер, данная идея пришла к нему, когда он увидел, что женщины ради получения ровного загара нередко подворачивают собственные купальники. Название нового наряда было взято из-за первого испытания водородной бомбы, имевшего место на атолле Бикини. Новая пляжная одежда спровоцировала резонанс у публики, а многие модели попросту отказались в компрометирующих одеждах ступать на подиум. Чтобы продемонстрировать купальник, Луи Реар нанял некую Мишелин Бернардини. Последняя работала стриптизершей в «Казино де Пари». Дефиле в новинке вдоль бассейна в итоге быстро прославило девушку. Она признавалась, что после этого ей стали поступать многочисленные предложения руки и сердца от жителей разных стран. Несмотря на определенный успех вышеупомянутого показа и интерес публики к купальнику, последний длительный период времени был запрещен на общественных пляжах в ряде государств, среди которых Франция, Испания и Италия. В 1955 на просторах Мюнхена девушка прогулялась в бикини по местной площади, за что получила почти неделю общественных работ. Долгое время многие модные знатоки отмечали, что приличная дама никогда не позволит себе выйти на люди в столь откровенном наряде. В Италии бикини оказались впервые представлены общественности в 1947 году, что произошло в ходе конкурса «Мисс Италия», когда на подиум решилась выйти Лучия Бозе. Софи Лорен, облаченная в атласное бикини, сумела завоевать элитный титул «Мисс Элегантность» 1950 года. Постепенно новое решение для пляжа начало привлекать внимание во всем мире. Облаченные в бикини девушки периодические появлялись в кино, например, Брижит Бардо и Мэрилин Монро. К концу 60-х бикини продолжило покорять пляжи Рио и Ниццы, после чего постепенно распространилось во всем мире.]]>