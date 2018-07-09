Лаконичное платье и строгий запрет на телефоны: как прошла свадьба дочери Анны Винтур и сына Франки Соццани 

30-летняя дочь главреда американского Vogue Анны Винтур вышла замуж за 35-летнего фотографа Франческо Карроццини — сына покойной главы итальянского vogue Франки Соццани.
Если бы этой свадьбы не было, ее стоило бы придумать — кто подходит друг другу больше, чем дети двоих матриархов модной журналистики? Кстати, на порог торжества в доме Анны Винтур на Лонг-Айленде журналистов как раз и не пустили, а у гостей забрали телефоны, чтобы фотографии с праздника не просочились в Instagram раньше времени. Однако папарацци Daily Mail притворился кустом — и добыл заветный кадр.
На фото можно увидеть Би Шаффер, позирующую в длинном белом платье лаконичного кроя с длинным шлейфом. Рядом с ней — счастливый жених Франческо Карроццини. Волосы девушка уложила в простой пучок. Вероятно, Vogue покажет профессиональные фото и видео позже, а пока остается только пожелать молодым счастья!
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Фото:Instagram