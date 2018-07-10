Converse представили проект START FROM THE BOTTOM

START FROM THE BOTTOM — так звучит слоган новой рекламной кампании Converse, которая снова рушит стереотипы. Кто сказал, что создавать образ нужно начиная с одежды и заканчивая обувью? Можно сделать ровно наоборот, скучно точно не будет.

Бренд Converse любим бунтарями с самого своего появления — 110 лет назад. Например, в 1913 году бренд Converse выпустил каталог со следующими словами: «Мы — компания, которая достаточно независима для того, чтобы руководствоваться опытом любой другой компании во всем, что мы делаем». Молодая компания сделала ставку на молодой вид спорта баскетбол и привлекла к разработке кед и их рекламе баскетбольного чемпиона и инфлюэнсера Чарльза «Чака» Тейлора. На каждом новом этапе своего развития Converse не изменял своим принципам и был любим бунтарями: «чаки» можно было встретить на уличных баскетбольных и скейтерских площадках, в рок-н-ролльных клубах. И сегодня кеды этой марки носят те, кто готов идти против правил и не боится выражать свою индивидуальность. Новый проект START FROM THE BOTTOM продолжает эту концепцию. Мы привыкли думать, что образ начинается с одежды и заканчивается аксессуарами и обувью. Марка берется очистить наши головы от предрассудков — и предлагает надевать сначала «чаки» и только потом все остальное. «Можно быть не таким, как все, а мы отлично себя чувствуем, когда делаем что-то по-своему. Это как толкать автомобиль в обратном направлении или читать газету вверх ногами», — говорится в рекламном ролике.

Придумывать образ, отталкиваясь от кед, — это не просто поэтика, а действительно практичный прием. Тем более что с «чаками» отлично смотрятся любые вещи, будь то платья в цветочек, джинсовые комплекты, серьезные костюмы и юбки всех длин. Достаточно заглянуть в инстаграм @converse_russia или на официальную страницу бренда «ВКонтакте», чтобы увидеть массу безбашенных и эффектных сочетаний кед с одеждой.

Пять способов носить «чаки», о которых вы не догадывались «Чаки» + пальто + панама. В Converse считают, что неправильных сочетаний нет — есть только те, которые вы еще не осмелились попробовать. Носить кеды с классическим пальто в клетку и панамой дачника? Легко! На недоуменные взгляды прохожих всегда можно ответить уверенным равнодушием. «Чаки» + строгие брюки. Комплект для рабочих будней — это не обязательно скучно. Для тех, кто не терпит никаких рамок, в съемке Converse мы подсмотрели сочетание кед с брюками, которое уже не терпится попробовать. «Чаки» + джинсы + спортивный топ. Суперкомфортное сочетание, реализация которого занимает две минуты максимум. В нежаркий день можно накинуть поверх топа рубашку. «Чаки» + тренчкот. Еще один пример, как кеды не контрастируют с противоположными по стилю вещами (модным тренчем), а, наоборот, делают образ нерушимым, как монолит. «Чаки» + легинсы + рубашка. Предсказуемые сочетания всегда проигрывают таким — неожиданным и ироничным. Думать, что кеды можно носить только с джинсами и футболками, — это шоры. Рифмовать кеды с ярко-желтыми легинсами и ковбойской рубашкой — это прогрессивно. Если вы на одной волне со свободой, независимы от чужого мнения и готовы демонстрировать всем свои яркие луки, выкладывайте в инстаграм фото с хештегом #ChucksFirst. Вас оценят!

Купить «чаки» можно в российских магазинах и в официальном онлайн-магазине amersport.ru.