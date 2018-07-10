Куда пойти за кроссовками

«ВМ» спросила у читателей, где они покупают спортивную одежду, обувь и экипировку.

Антон Дольник, врач-ортопед:

— Как врач скажу: кроссовки, в силу своего удобства, давно перестали быть спортивной обувью. Поэтому лично я покупаю их в ближайшем магазине спорттоваров и ношу все время, пока нет снега. Чего и вам советую. Только следите, чтобы задник был твердым и фиксировал пятку — это полезно для стопы.

Ирина Кожухова, домохозяйка:

— У меня трое детей, растут быстро, поэтому покупать «фирму» смысла не вижу. Всю спортивную одежду — для физкультуры и во дворе бегать — покупаю на рынке. Там все намного дешевле и не жалко, если порвется.

— Все мячи, ракетки для тенниса, гантели, велосипеды, я убедился, проще покупать в интернете. Там, как правило, люди предлагают почти новый инвентарь, который купили, но не пользуются. В прошлом году, например, я за семь тысяч купил велосипед, который в магазине стоит 11 тысяч. Почти без пробега.

Антонина Субботина, преподаватель английского:

— Разумеется, все покупаю в специализированных спортивных магазинах. Если учесть, что там постоянно объявляют акции и скидки, то купить ту же спортивную обувь реально за половину стоимости. Однажды я умудрилась купить за 800 рублей сандалии, которые стоили около четырех тысяч. Ловите скидки и экономьте.

— Недавно случайно зашел в фирменный спортивный магазин и очень удивился. Обычная футболка, да еще синтетическая, — две тысячи рублей. Кроссовки — семь тысяч. Глупость какая-то. Зачем все это покупать? Ради фирменного значка? Я спортивную одежду и обувь покупаю в магазине распродаж, где гастарбайтеры одеваются-обуваются. Да, качество немного ниже, зато цена меньше в несколько раз.

Марина Елатомцева, фитнес-тренер:

— Я выбираю не магазин, а вещи того или иного бренда. Их можно купить и в «Спортмастере», и в «Декатлоне», и в «Адидасе», и в «Найке». Сначала поймите, что именно вам нравится по дизайну, что удобно, а потом покупайте там, где увидите. Главное, чтобы вам подходило.