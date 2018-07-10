Тренд сезона — одежда в морском стиле: составляем крутые и модные комплекты

Мы совсем не удивлены, что каждый летний сезон образы с одеждой в морском стиле становятся все популярнее и популярнее. Белые кители носят вместо легких пальто, а уж тельняшки в различных вариациях и вовсе самые популярные гостьи девичьих гардеробов. Чтобы не выглядеть как морячок Папай, изучи наши аутфиты и попробуй составить что-то похожее!

Тельняшка всему голова

Тельняшка давно стала элементом базового гардероба. Ее носят и с джинсами, и с классическими юбками, и под жакеты, и самостоятельно. Запомни: тельняшки идут всем. Однако если ты обладательница пышных форм, постарайся избегать тельняшек в слишком узкую полосу, а хрупким девушкам, наоборот, стоит отказаться от слишком широкой полосы. В остальном тельняшка — отличная основа для модного аутфита. Давай попробуем обыграть эту вещь немного по новому.

Раз мы составляем летний образ, тельняшку возьмем без рукавов. Если у тебя такой не окажется, можно слегка небрежно подвернуть рукава лонгслива. Дополним образ крупной бижутерией и босоножками на устойчивом высоком каблуке. Также можно надеть яркие солнцезащитные очки и забавные носки.

Поверх тельняшки надеваем крутой летний сарафан — современный и интересный look в морском стиле готов!

Шорты как у юнги

Белые шорты на завышенной талии с рядом крупных пуговиц — что может быть лучше для создания круизного аутфита. Такая вещь круто смотрится в сочетании с денимом, поэтому смело надевай свою любимую джинсовую рубашку. Слишком жарко? Используй ее как накидку, а под рубашку надень модный кроп-топ (можно в полоску) или сексуальный бралетт. Фишкой в образе станет широкополая шляпа. А на ноги надень удобные эспадрильи.

Офицерский китель

Жакет, отшитый в стиле капитанского кителя, может заменить тебе пиджаки и куртки прохладным летним вечером. Самое простое — надеть его с денимом и туфлями на каблуке. но мы ведь не ищем легких путей? Предлагаем тебе адаптировать жакет к образу для вечеринки. Он отлично нейтрализует, например, сексуальное платье-комбинацию. А если заменить босоножки на шпильке на белые кеды, а жакет застегнуть на все пуговицы, можно даже отправиться в таком образе на работу или свидание. Кстати, если ты решишь выбрать не блейзер, а удлиненный жилет, его можно смело носить и как платье, и как накидку.

А какой образ понравился тебе больше? Ждем ответов в комментариях! Кстати, если хочешь вдохновиться, смотри круизное шоу Сhanel, практически каждый образ которого идеально подойдет для морского настроения.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK, архивы пресс-служб