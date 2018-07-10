Макияж как на неделе высокой моды — инструкция от Эммы Робертс

Сияющая кожа и подчеркнутые глаза — как добиться естественного, но выразительного эффекта?

Для выхода в свет актриса часто делает макияж самостоятельно (о ее любимых средствах можно почитать здесь).

Но для показа Dior в рамках Парижской недели моды Эмма сделала исключение. Сияющая кожа и акцент на макияж глаз — дело рук голливудского визажиста Мэри Уайлс (она же отвечала за макияж звезд в сериале «Королевы Крика», где Робертс сыграла одну из главных ролей).

Визажист начала с создания идеального ровного тона, смешав два оттенка легкой тональной основы. Естественного сияния кожи Мэри добилась при помощи хайлайтера с мелким шиммером (он обеспечил натуральное свечение и мягкий финиш). Визажист не делала яркий макияж бровей, лишь слегка обозначив их форму при помощи карандаша светло-коричневого оттенка.

Акцент в образе — темные smoky eyes, которые подчеркнули глубокий зеленый цвет глаз Эммы. Завершили макияж удлиняющая тушь с драматичным эффектом и легкий блеск для губ естественного оттенка.

При создании макияжа визажист использовала средства из новой линейки Dior Backstage (почему они могут заменить профи можно почитать здесь).

А вам понравился образ Эммы?