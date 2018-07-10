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Семейный портрет Ким, Крис и Норт в новом видео Fendi
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Семейный портрет Ким, Крис и Норт в новом видео Fendi 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Итальянский Дом продолжает отмечать десятилетний юбилей легендарной сумки Peekaboo кампанией #MeAndMyPeekaboo. В первом видео проекта снялась дизайнер аксессуаров, мужской и детской линейки бренда Сильвия Фенди с дочерьми. Сегодня Fendi показали семейный портрет Ким Кардашьян, Норт Уэст и Крис Дженнер. Авторы видео создали не привычную глянцевую картинку, а ролик о трогательных взаимоотношениях героинь. Каждая — в вещах Fendi (Ким, конечно, ботфорты идут как никому больше) и с сумкой Peekaboo. У momager Крис и Ким классическая Regular, у Норт — Micro. Маму, дочь и внучку запечатлели в их доме в Лос-Анджелесе, не забыв о еще одном члене клана: саундтреком к мини-фильму стала песня Канье Уэста Love Lockdown из знакового альбома 808s & Heartbreak. Она прозвучит и в следующих видео, куплет за куплетом рассказывая истории сильных женщин, которые вдохновляют Fendi.
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