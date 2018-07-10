7 модных провалов звезд на парижской Неделе моды 2018

Любое модное событие, где знаменитости соревнуются в вычурности нарядов, не только приносит публике вдохновение, но и продлевает ей жизнь — ведь всегда найдется кто-то, кто заставит посмеяться из-за нелепости или неуместности своего туалета.

На днях в Париже завершилась очередная Неделя моды, которую мы уже рассматривали в положительном ключе — и лучшие звездные выходы, и лучшие подиумные образы. Пришло время разобрать выходы тех, кто не сумел выучить модные уроки дома!

Адриана Лима

Да, Адриана, желтый и синий цвета сочетаются отлично! А вот футболка болельщицы с бабушкиной кружевной юбкой — не очень, как и все вместе — с босоножками в стразах. Спасает только то, что модель была не «официальной» гостьей, а прибыла в таком виде на бекстейдж показа Schiaparelli.

Трейси Элис Росс

У этого образа были бы все шансы попасть в список лучших, если бы не чрезмерно откровенный вырез — к сожалению, специфический крой платья Valentino оказался несовместим с декольте актрисы. А вот клатч и сережки отменные.

Любимица Chanel и лично Карла Лагерфельда выбрала раздельный наряд — и прогадала. Пользователи сети отметили, что юбка Лили-Роуз должна или сидеть выше на талии — или прикрывать колени, иначе она «разрезает» фигуру на несколько частей.

Петра Немцова

Благотворительный вечер amfAR традиционно собирает самых красивых моделей в самых красивых платьях. Петра на этот раз попадает только в первый список — короткое облегающее платье с рукавами-фонариками и синей шторой впереди, да еще украшенное блестящим поясом, в сочетании с ярким мейкапом и броскими украшениями… Не слишком ли? И кстати, на фото этого не видно, но красавица еще и ошиблась с обувью: босоножки то и дело норовили соскочить с ее стоп.

Лили Аллен

Недавно сменившая розовый цвет волос на платиновый блонд певица не нашла ничего лучше, как разбавить скучноватый монохромный наряд модными кошачьими очками и ободком с гигантским бантом. Поклонники разочарованы: а где же былая дерзость и буйство красок?

Карли Клосс

И этот образ имел все шансы оказаться в списке лучших, если бы не пара очень важных моментов: первое — шов под грудью, который сделал модель раза в два шире, чем она есть, лишив ее фигуру намека на стройность, и абсолютно неподходящий для ее строения верх платья. Приглядитесь к груди — и увидите: на нарочитую небрежность это никак не похоже.

Элизабет Дебики

На показе Giorgio Armani этот топ сочетался с летящей сиреневой макси-юбкой, но актриса словно побоялась выглядеть слишком яркой и подобрала к нему совершенно обычные прямые черные брюки (и к тому же непримечательную обувь на плоской подошве), чем испортила совершенно безупречную верхнюю часть образа, включая укладку, макияж и украшения.