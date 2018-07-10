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3 летних наряда для дождливой погоды
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3 летних наряда для дождливой погоды 

SNCmedia.ru 5 минут назад
Фото: depositphotos.com
Проверив с утра прогноз погоды или просто выглянув в окно, многие задаются вопросом, что надеть, чтобы не промокнуть, замерзнуть или наоборот не умереть от жары, если идет дождь. Мы предлагаем стильные варианты, которые спасут вас от этих мук выбора.

Ботинки и куртка

Не обязательно совсем забывать о любимых летних платьях, если Мать-природа внезапно решила перемотать пару летних месяцев вперед. Спокойно добавляйте к луку кожаные ботинки на шнурке и легкую куртку или ветровку и отправляйтесь бегать по лужам, гулять под дождем и все то, что можно делать только летом.

Резиновые сапоги

В экстренной ситуации с плохой погодой главное, наверное, будет не то, что вы наденете, а то, что обуете. Предлагаем резиновые сапоги. И пусть вас не пугают дурные воспоминания из детства — с резиновыми сапогами яркого цвета получаются очень даже стильные луки. В таких звезды появляются на Coachella и других музыкальных фестивалях, а там, как известно, строгие fashion-правила. Смело оставайтесь в своих коротких джинсовых шортах и футболке и просто добавьте практичную и яркую обувь.

Дождевик

А спасением для вашего самого стильного и шикарного аутфита станет прозрачный дождевик, как у Айми Сонг. Девушка надела его поверх красного платья, и ее лук получился даже еще более интересным. Не зря дизайнеры стараются — все для людей!
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