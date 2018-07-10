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Вот это конфуз: модель на показе случайно сверкнула сосками
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Вот это конфуз: модель на показе случайно сверкнула сосками 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Декольте оказалось слишком глубоким.
Дизайнер Роберто Торетта на Mercedes-Benz Fashion Week, которая сейчас проходит в Мадриде, представил цветочные атласные платья и блузы с запахом. Но то ли размерчик для одной из моделей, вышедших на подиум, оказался большеват, то ли ткань слишком скользкой, то ли вырез надо было делать скромнее… Во время прохода по подиуму блузка распахнулась на теле модели, оголив ее грудь. Профессиональная выучка, конечно, не дала девушке растеряться, и она продолжила дефиле. Зато гости шоу наверняка запомнят такой конфуз.
Кстати, подобная история в том году произошла и с Беллой Хадид. Во время модного показа Alexandre Vauthier, в котором Белла принимала участие, из ее черного платья виднелся сосок. По всей видимости, платье было слегка велико в области бюста, поэтому Хадид пришлось сверкнуть своими прелестями. Фото этого эпичного прохода по подиуму можно посмотреть здесь.
Но это случайности, а ведь многие модельеры специально выпускают на подиум девушек в слишком провокационных образах. Ив Сен-Лоран и вовсе сделал «голые» наряды чуть ли не визитной карточкой своих кутюрных показов. Увидеть на его шоу модель в прозрачной блузе и без бюстгальтера было делом обыденным.
Самыми «голыми» брендами в конце 90-х и начале 2000-х можно смело назвать Chanel, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Givenchy и Christian Dior. Кое-кто из них с течением времени предпочел дистанцироваться от «обнаженки»: среди отступников в первую очередь мы увидим, к примеру, Chanel.
Ну а в последние годы, если бы можно выбрать самых смелых брендов на Неделе высокой моды в Париже, ими бы, без всяких сомнений, стали Elie Saab, Armani Prive и Versace. Вот такие наряды представляют в своих коллекциях эти Модные дома.
Emanuel Ungaro, 2001 год  Eli Saab, 2003 год  Emanuel Ungaro, 2003 год  Eli Saab, 2003 год  Givenchy, 2003 год  Givenchy, 2003 год  Torrente, 2003 год  Eli Saab, 2004 год  Christian Dior, 2006 год  Dominique Sirop, 2006 год  Christian Lacroix, 2006 год  Christian Dior, 2009 год  Christopher Josse, 2009 год  Christopher Josse, 2009 год  Alexis Mabille, 2009 год  Giorgio Armani Prive, 2009 год  Giorgio Armani Prive, 2009 год  Maison Martin Margiela, 2011 год  Alexis Mabille, 2012 год  Christian Dior, 2012 год  Georges Chakra, 2012 год  Versace, 2013 год  Versace, 2013 год  Valentino, 2014 год  Valentino, 2014 год  Ulyana Sergeenko, 2015 год  Ulyana Sergeenko, 2015 год  Versace, 2015 год  Versace, 2015 год  Dany Atrache, 2016 год  Jean Paul Gaultier Haute Couture, 2017 год  У самой известной индийской модели грудь не помещается в бикини
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