Семь приемов комбинирования одежды, которые сбавят вам 10 кг

Каблуки

Самый простой и очевидный способ зрительно избавиться от лишних килограммов. К тому же обувь на каблуке прекрасно корректирует походку, делает движения изящнее и плавнее. Что касается танкетки, то ее стоит прятать под брюками или длинной юбкой, так как массивная обувь утяжеляет образ и не дает желаемого эффекта. А вот туфли на тонком изящном каблучке от Corsocomo и El Tempo добавят легкости и женственности любому вашему наряду! Летом-2018 в тренде яркие оттенки обуви — выбирайте свои любимые на сайтах магазинов.

Туфли из бархата Corsocomo, 2 500 руб.

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заказать: +7 (800) 700-53-04 Многослойность

Этот прием помогает создать нужный силуэт за счет контрастных слоев. Наиболее эффектным будет сочетание светлого низа и контрастного верха. Стоит учесть, что светлый кардиган или накидка могут придать лишние объемы даже там, где их нет. Также желательно, чтобы верхний слой одежды не был выполнен из слишком рыхлых и тонких материалов. Если ткань все-таки тонкая, то пусть она хотя бы будет иметь четкий рисунок и яркие цвета. Четкий крой и строгая форма

При наличии лишнего веса не лучший выбор маскировать его под мешковатой одеждой. Наоборот, когда вы выбираете четкие линии силуэта и строгий крой, формируется красивая фигура. Особенно это рекомендуется девушкам с яркой внешностью и острыми чертами лица. Если во внешности есть «углы», то стоит добавлять их и в одежде. Для этого прекрасно подойдут уникальные жакеты Sportalm. Благодаря четким формам и приталенному силуэту эти модели скроют недостатки и подчеркнут линию талии.

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заказать: +7 (812) 640-80-40 Корректирующее белье

При всем возможном неудобстве утягивающее белье поможет выгодно скорректировать силуэт и даст возможность носить более легкие и тонкие ткани. Для вечернего выхода оно придется как нельзя кстати. Вертикаль

Золотое правило стиля — создание вертикальных линий в образе. Вертикаль можно создать с помощью одежды (контрастные вставки в крое, полоски, молнии, декоративная отделка) или аксессуаров (длинный шарф, платок, акцентные украшения на длинном шнурке или цепочке). Однако вертикаль должна быть четкой, не размытой. Это может быть контрастный или яркий цвет, металлизированная деталь.

Четкий рисунок

Размытый, мелкий рисунок подчеркивает лишние килограммы, превращает фигуру в размытое пятно. Тогда как четкий и организованный принт делает ее визуально четче и, соответственно, стройнее. Геометричный принт, подобранный в соответствии с масштабами тела, способен визуально вытянуть, придать динамичность силуэту. Подберите очаровательные платья с принтом в бутике дизайнерской одежды Маши Горячевой. Приталенные платья с зауженным низом делают фигуру стройнее и помогают создать романтичный, легкий образ.

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Отличный прием как для тех, кто хочет выглядеть выше, так и для тех, кто хотел бы скорректировать свой вес. Монохромный комплект способен вытянуть силуэт по вертикали, не разбивая пропорции. Это совершенно не означает, что нужно искать блузку, которая в точности повторяет цвет брюк. Стоит всего лишь выбрать верх и низ в близких оттенках, не контрастных друг другу. Как с помощью одежды добиться идеальной фигуры:

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