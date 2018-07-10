Марго Робби блеснула на премьере соблазнительным кружевным нарядом

Австралийская красавица Марго Робби стала объектом бурного обсуждения в социальных сетях, когда мир увидел ее снимки с прошедшей в Лондоне премьеры фильма «Terminal», на которой актриса появилась в весьма откровенном кружевном платье и без нижнего белья.

Накануне в Лондоне состоялась премьера фильма «Terminal», в котором очаровательная светловолосая актриса Марго Робби исполнила одну из главных ролей. Конечно, звездная красавица не смогла пропустить такое важное событие и появилась на вечере в довольно смелом образе. Марго позировала фотографам в облегающем полупрозрачном платье из черного кружева от модного дома Chanel . Тонкие бретельки наряда подчеркнули его и так чрезмерную откровенность, которую не смогла компенсировать даже нижняя юбка из более плотной ткани.

Соблазнительный образ Робби дополнила классическими туфлями-лодочками и макияжем, выполненным в естественных тонах. Волосы знаменитость, гладко зачесав, уложила на одну сторону. Однако все внимание народа было приковано отнюдь не к прическе Марго, а к ее груди, которая была лишена бюстгальтера и кокетливо просвечивала сквозь ткань вечернего туалета. «Не уверена, что мне это нравится… Как ночнушка» «Больше похоже на кружевное белье, чем на платье» «Грудь вся напоказ. Очень откровенно и явно неуместно» «Мало того, что у нее кривые ноги, так теперь еще и ходит в нижнем белье» «Странная мода на голую грудь»

Отметим, что фильм «Terminal» рассказывает зрителям о девушке по имени Энни, которая умело манипулирует представителями криминального мира Великобритании, преследуя свои личные цели. Возможно, Марго планировала подчеркнуть своим образом некоторые черты характера своей героини, ведь сама актриса славится скромностью в выборе одежды.