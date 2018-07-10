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Забытые бренды снова покоряют модниц
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Забытые бренды снова покоряют модниц 

Рамблер 2 часа назад
Мода — дама ветреная, сегодня она поощряет одни бренды, а завтра — совсем другие. Впрочем, есть марки, которые сейчас возвращаются на модный Олимп. Похоже, пришло время заглянуть в глубины шкафа. Не исключено, что на дальних полках завалялись вещи из девяностых и нулевых, которые сегодня будут смотреться очень актуально.
1. Бренд Ellesse. Производитель спортивной одежды был широко известен в восьмидесятых годах, но в девяностые его вытеснили с рынка гиганты Adidas и Nike. В новом веке увлечение спортом стало массовым, поэтому у Ellesse появился шанс возродиться, и компания воспользовалась им вполне успешно.
2. Бейсболки от Von Dutch носили в начале нулевых все. Они красовались на головах обычных людей и знаменитостей, но ближе к концу десятилетия такие головные уборы стали символом безвкусия. Недавно модная икона Кайли Дженнер выложила фото в кепке Von Dutch, и вот уже тысячи модников снова гоняются за кепками этой марки.
3. Обувь Ugg захватила мир в начале нулевых. Мягкие, удобные, всепогодные сапожки девушки использовали в любой ситуации. Такой спрос породил лавину подделок, и это моментально сделало угги непопулярными. Но сейчас обувь по-настоящему преобразилась: благодаря приглашённым дизайнерам сапожки снова стали must-have, и их без стеснения носят певицы и актрисы.
Женский форум
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