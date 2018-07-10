Неделя моды в Париже: самые авангардные показы

Сумасшедший объем во всех проявлениях — вот чем отличается нынешняя Неделя моды в Париже. И классические, и креативные дизайнеры вовсю пропагандируют oversize. Да так, что даже Valentino не смог устоять против нового тренда. Перед вами три авангардные коллекции, вещи из которых непременно хочется заполучить несмотря на всю их странность.

Valentino: запредельный объем

Роскошный отель Salomon de Rothschild уже не в первый раз становится домом для презентации коллекции Valentino. Прошедшее модное шоу напомнило театральную постановку и вызвало слезы умиления у самого Валентино Гаравани. Но обо всем по порядку.

При создании коллекции осень-зима — 2018/2019 креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли обратился к древнегреческим мифам и образам известных женщин. Так на вещах появились иллюстрации в виде Леды и лебедя, Европы и быка, Аполлона и Дафны, а образы получили имена в честь Маты Хари Лайзы Миннелли . В качестве саундтрека были выбраны классические арии, и это не случайно: многие платья вполне соответствуют стилю великой гречанки Марии Каллас.

Главной изюминкой шоу стали невероятные объемы. Они были буквально во всем: и в цветных, зачастую бесформенных, вещах, и в цветочных венках на головах моделей, и в укладках-начесах в духе 60-х. Многие наряды из новой коллекции — сложные и многоярусные. Как и у других домов моды, в Valentino акцент зачастую сделан на плечи.

Среди абстрактных образов мелькали платья с силуэтом «русалка» и изящные вещи из парчи, будто бы сошедшие с картин XVIII века. Основные цвета в новой коллекции — синий, фуксия, зеленый, оранжевый. Критики особо отметили два платья: «Фламинго» из органзы, расшитой бледно-розовыми перьями, и «Кокон» мандаринового цвета с капюшоном из цветов.

Viktor & Rolf: ретроспектива в новом цвете

Как отпраздновать четвертьвековой юбилей? Можно выпустить памятную продукцию, издать иллюстрированную автобиографию или, как это сделали Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, подготовить коллекцию-ретроспективу из лучших образов, вышедших из-под крыла творческого тандема за все время его существования.

Дефиле состояло из 25 луков — по одному на год работы. Вот только на этот раз все вещи были исполнены в невинном белом цвете, отождествляемом с чистым холстом и новой главой в истории модного дома.

Коллекция включает огромные пионовидные воротники, костюмы с множественными оборками, платья с юбками-пачками, от которых отрезаны куски (согласитесь, они чем-то похожи на сыр). Дуэт не смог пройти и мимо своего творения тринадцатилетней давности, которое стало мемом, здравствующим и поныне. Речь идет о знаменитом платье-одеяле, декорированном подушками.

В коллекции осень-зима 2018/2019 Viktor & Rolf изучили все грани белого цвета и вдоволь поигрались со структурами. Хотя у дизайнеров уже есть опыт работы над свадебными коллекциями, создание монохромных абстракций — задача не из легких. Зато креативным невестам теперь точно есть из чего выбирать.

Maison Margiela: жизнь в условиях ядерной зимы

Закройте глаза и представьте себе фантастический мир, выживший после техногенной катастрофы. Как будут выглядеть его обитатели? Ответить на этот вопрос попытались и в Maison Margiela, создав авангардную и инопланетную коллекцию, которая, несмотря на всю свою непрактичность, вызвала дикий восторг.

Джон Гальяно — это знак качества. По первым выходам сразу было очевидно, что вещи родились в воображении этого талантливого и противоречивого мастера. Но чтобы придумать, куда надеть их, нужно обладать не меньшей фантазией. Впрочем, на то кутюр и кутюр.

Создавая новую коллекцию, Гальяно руководствовался вечной истиной: согреться намного проще, если надеть на себя все и сразу. Например, куртки и пальто, похожие на одеяла, кроп-пуховики, стеганые юбки. Чтобы многослойные наряды не спадали на ходу, их прочно закрепили ремнями и шелком. Сквозь пластиковую оболочку кое-где проглядывали топы, напоминая о лете в условиях ядерной зимы. Эту же функцию выполняли яркие, не зимние цвета всей одежды.

Аксессуары соответствовали заданной концепции: лица моделей скрывали полупрозрачные чулки, головы — шлемы из целлофана и фольги, к ногам были прикреплены чехлы для мобильных телефонов. Обувь на силиконовой танкетке издали напоминала копыта лошадей — видимо, Джон считает, что мутация неизбежна. Пожалуй, поверим ему.