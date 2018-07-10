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Gareth Pugh и Alberta Ferretti создадут костюмы для балетного шоу
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Gareth Pugh и Alberta Ferretti создадут костюмы для балетного шоу 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Ежегодно в Нью-Йорке проходит балетное гала-представление New York City Ballet, для которого костюмы придумывают знаменитые модные дизайнеры в сотрудничестве с хореографами. В этом году над ними будут работать дизайнер бренда Gareth Pugh Гарет Пью в паре с хореографом Мэтью Нинаном, Джайлс Дикон из Giles Deacon вместе с Кайлом Абрахамом и основательница Alberta Ferretti Альберта Ферретти в сотрудничестве с Джианной Райзен. Представление пройдет 27 сетября и включит в себя три отдельные постановки каждого хореографа.
Ранее над костюмами для нью-йоркского балета работали Дрис ван Нотен, Вирджил Абло, Opening Ceremony и другие дизайнеры.
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