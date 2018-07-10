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Escada проведут показ на нью-йоркской неделе моды
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Escada проведут показ на нью-йоркской неделе моды 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
К 40-летию бренда Escada проведут показ в рамках нью-йоркской недели моды. Представители немецкого бренда считают, что это укрепит международные позиции компании, привлечет новую аудиторию и обратит внимание на новую линию аксессуаров. «После всех мер по обновлению бренда, мы решили, что пора выходить на мировой подиум и присоединиться к недели моды в Нью-Йорке. Мы выбрали США, так как там много наших клиентов. Нам нужно показать бренд более широкой аудитории», — рассказала генеральный директор бренда Айрис Эппле-Риги. B июне прошлого года креативным директором бренда назначен Найл Соул, ранее работавший в Hunter и Burberry.
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