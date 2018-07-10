Новый кампейн Miu Miu: голливудские старлетки и «дискотечные» образы вашей мамы 

Miu Miu опубликовал кадры осенне-зимней рекламной кампании — с Эль Фаннинг, Роуэн Бланчард и Рэффи Кэссиди в главных ролях. Участие молодых актрис в промо-съемках — то немногое, что Миучча Прада не меняет из сезона в сезон: в прошлые годы героинями кампейнов становились Мия Гот, Стейси Мартин, Хейли Гейтс и Мэддисон Браун.
Компанию старлеткам составили хедлайнеры мартовского показа марки — Джорджия Мэй Джаггер, Зоуи Зэтс и сестры Адвоа и Кесева Абоа. Все они позируют в знаковых вещах сезона: джинсовых тотал-луках, драповых пальто, мешковатых платьях в горох и туфлях, надетых вместе с плотными носками. Референс к 80-м довершают прически как у Синди Лопер и Бонни Тайлер, про которые сама марка говорит: «В фильме „Стальные магнолии“ Долли Партон объясняет „чем выше прическа, тем ты ближе к Богу“. Но что если она не права? Если плохие девочки тоже хотят носить высокие прически?».