Смарт-часы и трусы из переработанного пластика: реакция мира моды на ЧМ-2018

Sobesenik.ru узнал, как дизайнеры известных брендов поспешили заработать на ЧМ-2018. Суперзвезда бразильского футбола Неймар на матче с Мексикой появился в специально выпущенной для него модели бутс Nike Mercurial Vapor 360. Бутсы выполнены в желтом цвете с черно-белой графикой. На бутсах красуется надпись Neymar. Конечно, самому футболисту бутсы достались бесплатно, а вот его фанатам придется выложить больше 250 долларов, чтобы купить себе такие же. В качестве бонуса каждую модель Nike Mercurial Vapor 360 заворачивают в желтую сумку с надписью Neymar.

Неймар в бутсах от Nike // Фото: Global Look Press

Неймар — настоящий рекордсмен по числу модных коллекций, которые ему посвятили дизайнеры. Например, люксовый бренд Warren Lotas включил в свою спортивную коллекцию футболку с изображением Неймара в образе скелета. Большое внимание еще до начала матчей ЧМ-2018 к себе привлекла форма сборной Нигерии. Fashion-эксперты назвали ее одним из самых стильных среди комплектов всех стран-участниц мундиаля. Помимо оригинального дизайна, форма еще и экологична: Nike использовал в качестве материала тонкую пряжу, созданную путем плавки переработанных пластиковых бутылок для питья — на один комплект формы (футболка, трусы и носки) их понадобилось не меньше 12 штук. Nike попытался «хайпануть» не только на экологии, но и на социальной сфере. Коллекция Nike Footbal Korobka стала неким отражением дворовой футбольной культуры в России.

Тренд подхватили еще несколько люксовых брендов. Louis Vuitton запустил коллекцию сумок Keepall и рюкзаков Apollo из натуральной кожи с узнаваемым логотипом L. V. и флагами стран-участниц ЧМ-2018 (можно выбрать модель с нужным флагом). Порывшись на полках бутиков, можно также найти спортивные костюмы из хлопка и шелков от Zilli. Понять, чему посвящена коллекция, легко: на каждой вещи написано «Moscow 2018». Курс на футбол взял и бренд Dolce&Gabbana: в его ассортименте этим летом появились футболки, пуловеры, кроссовки и рюкзаки с изображением московских достопримечательностей, например стадиона «Лужники». На некоторых моделях из коллекции есть хештег #glovesfootbal. Гоша Рубчинский сделал свою «футбольную» коллекцию совместно с Adidas. В ней представлены свитшоты с геометрическими узорами и надписями названий городов РФ, где проходили матчи ЧМ-2018. В футболе важна каждая секунда, поэтому Hublot, как официальный партнер FIFA и хронометрист курируемых организацией мероприятий, предлагает следить за временем матча с помощью модели смарт-часов Big Bang Referee 2018 World Cup Russia. Часы не дадут вам пропустить гол, даже если матч будет очень уж скучным. Корпус Big Bang Referee 2018 World Cup Russia начнет вибрировать, когда мяч пересечет границу ворот. Все это возможно благодаря тому, что смарт-часы поддерживают технологию автоматической фиксации гола.

Часы от Hublot // Фото: YouTube

Свой вариант часов на радость болельщикам приготовил и отечественный производитель — часовой мастер Константин Чайкин . Лимитированные Jocer-Soccer показывают текущее время с помощью круглых, подвижных указателей, в которых отражается футбольный мяч. Ремешок часов напоминает футбольную сетку.

Как ЧМ-2018 повлиял на модную индустрию?