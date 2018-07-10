Тотал-лук — не порок: Селин Дион с ног до головы в Isabel Marant

На заре нулевых Селин Дион было не до моды. Она горела на работе. Шутка ли! С 2002-го по 2007-й певица выпустила 4 англоязычных и 2 франкоязычных альбома, продала примерно 17 с половиной миллионов дисков, а в мае 2009-го была названа исполнительницей десятилетия. Сегодня, когда главные карьерные подвиги позади, Селин наверстывает все упущенное в моде. Так, в прошлом году наша героиня единодушно была признана «модным прорывов года». Не прощаясь с этим званием и сегодня, Селин подзволяет себе еще более смелые выходки, чем год назад — например, отменят табу на тотал-лук, не стесняясь одеваться с ног до гловы в вещи одного бренда. Да и чего тут стесняться, если это лучшие экземпляры из весенне-летней коллекции Isabel Marant!