Шьём летнее платье без выкройки: простой мастер-класс

Такое платье подойдёт для разных типов фигуры. Вы можете сшить его длинным, в пол, средней длины или коротким, а талию сделать, например, заниженной или завышенной — возможны варианты.

Вам потребуется:

— ткань для платья (количество зависит от ваших мерок и желаемой длины платья, см. схему ниже);

— эластичные нитки для шитья в цвет ткани;

— швейная машина и нитки в цвет ткани;

— портновские ножницы;

— булавки;

— маркер или карандаш для ткани;

— линейка;

— сантиметр;

— утюг.

Мастер-класс:

1. Для такого платья вам нужно всего две мерки.

Первая — обхват груди. Проведите измерения и умножьте полученный результат на 1,5 или на 2 — в зависимости от того, насколько пышной вы хотите сделать юбку вашего платья.

Вторая мерка — длина изделия. Измеряйте длину будущего платья от груди примерно на уровне подмышек вниз до желаемой длины. Мини, миди, макси — эта модель будет хорошо смотреться в любом из вариантов.

Сняв мерки, разложите ткань на рабочей поверхности и расчертите на ней деталь платья (см. картинку-схему). Затем добавьте припуски на швы и обработку и выкроите деталь.

2. С помощью линейки и маркера или карандаша для ткани расчертите на верхней части платья линии будущих сборок. Первую линию прочертите, отступив от верхнего края около 4 см (первой строчкой вы также обработаете верхний край платья), дальше чертите параллельные линии через каждые 2 см. остановитесь там, где вы хотите закончить облегающую часть платья. Вы можете сделать платье с завышенной талией или с немного заниженной — на ваш вкус.

3. Подверните и заутюжьте верхний край детали платья, чтобы обработать его. Заправьте в швейную машину эластичные нитки. Начните прокладывать строчки по начерченным линиям (первой строчкой обработайте верх платья). Проложите нужное вам количество строчек.

4. Заправьте в машину обычные нитки для шитья в цвет ткани. Прострочите платье по продольному шву, обработайте шов. Обработайте нижний край платья.

5. В завершение отутюжьте платье, уделив особое внимание его присборенной части. Готово!

Фото и источник: apairandasparediy.com