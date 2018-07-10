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Девушка создает купальники для людей с дефектами внешности
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Девушка создает купальники для людей с дефектами внешности 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Ноги Марии Луизы Мендиолы изуродовала болезнь, которую девушка перенесла в детстве. Всю жизнь она слышала от людей вопросы о том, что с ней. Во время учебы в магистратуре в Лондоне Мендиола решила, что хочет создать продукт, который поможет таким, как она, стать уверенней.
В прошлом году Мария Луиза основала компанию MIGA Swimwear. Она создает индивидуальные купальники для женщин с дефектами внешности. На одну из моделей Мендиола нанесла рисунок в виде шрама от ожога, скопированный с тела реальной девушки. Ее купальники не только выглядят креативно, но они и функциональны. Для двух женщин с кожными трансплантатами на ногах Мария Луиза создала купальники, прикрывающие эту часть тела, чтобы защитить ее от солнца. Для девушки с обожжённой рукой Мендиола сделала яркий купальник с длинным рукавом и перчаткой. Каждый такой купальник продается в сумке, на которой подробно описана история его дизайна. По мнению Марии Луизы, это поможет другим людям больше узнать о том, что такое жить с обезображенным телом.
Я начала думать, как будет выглядеть бренд, который был вдохновлен обезображиванием, потому что обезображивание — это стигматизированная тема. Когда вы собираетесь искать вдохновение в том, что обычно считается негативным, вы уже меняете восприятие, — рассказывает девушка. — Из своего личного опыта и опыта моих коллег я видела, что, когда мы рассказываем наши истории, мы действительно можем преодолеть стигму и чувствовать себя лучше. Это не только о себе, потому что самооценка отражается на всех аспектах вашей жизни — профессиональном, личном и других.
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