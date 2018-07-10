Янина Мелехова: как шить платье

— Самое простое, что можно сделать самим, — это пляжное парео или тунику. Причем для этого вовсе не обязательно уметь шить, конструировать выкройку и даже не нужно иметь швейную машинку, — говорит Янина

Для первого раза будет здорово, если вы соберетесь с подругами вместе, купите ткань и начнете друг на друга ее примерять. Накидывайте разными способами, как это делают в кино о Древней Греции или в индийских фильмах. Такой способ выкройки называется «макетный». Так вы получите оригинальную модель в единственном экземпляре, сможете подчеркнуть свои лучшие части тела и прикрыть то, что должно быть скрыто.

Что делать дальше?

Вы сложили ткань так, что ей нужно всего несколько стежков. Вместо ниток можно использовать, например, булавки. Сколите ими наряд, выбрав несколько цветных экземпляров. Есть булавки с украшениями. Можно купить атласную ленту, пришить ее в нескольких местах, и наряд будет держаться на объемном красивом банте.

А обработать край и вовсе элементарно. Купите в том же магазине, где брали ткань, специальную паутинку (консультант подскажет). Теперь вам нужно лишь подогнуть край, вложить туда паутинку и пройтись утюгом. Да, это не такой надежный способ, как шитье, но зато не будет видно швов, что особенно важно для шелковых тканей, а если паутинка начнет отклеиваться, то всегда ее можно заменить на новую.

Еще один важный момент. Если вы таким «макетным» способом придумали свой дизайн, сфотографируйте себя, аккуратно сколите платье маленькими булавочками и постарайтесь снять, не нарушив, чтобы потом можно было повторить. И прежде чем сшивать, обрезать и скалывать, продумайте, какая фурнитура у вас будет. Зачастую именно это становится самой большой проблемой. И бывает так, что модель уже раскроена, а нет подходящей молнии, ленты или пуговиц, и она лежит без дела.

Не бойтесь ошибаться. Тренируйтесь. Тут самое главное — опыт! А когда он появится, вам будет хватать беглого взгляда на ткань, чтобы почувствовать, как именно она будет лежать на вас и какой крой для нее самый подходящий.