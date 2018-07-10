Кружевное белье: как отличить сексуальное и модное от пошлого и провинциального

При выборе белья не стоит лезть на сомнительные китайские сайты и выбирать самые откровенные модели. Как и при выборе комплектов на каждый день, важно учитывать несколько нюансов.

Качество

Хуже синтетического блеска может быть только кривой пошив и странный узор. Дорогое белье отличается плотным и гладким плетением. На нем не будет торчащих ниток, узор не станет сбиваться. При покупке белья обратите внимание: узоры на стыке должны быть симметричными, а сам шов ровным и незаметным.

Неоновые, кислотные, ярко-розовые комплекты кричат об отсутствии вкуса. И если так получилось, что вам нравятся яркие оттенки, выбирайте гладкую текстуру. Кружево должно быть единственным акцентом, вызывающим эмоции. Вы когда-нибудь видели белье La Perla кислотно-желтого цвета? Вот и мы нет. Выбирайте черный, красный, пастельные цвета, пусть кружево играет главную роль.

Декор

Лиф усыпан стразами, а чашечка обрамлена мехом? Дайте два! Именно так мыслят женщины, которые ничего не понимают в стиле. Качественное кружево и изящное плетение не нуждаются в дополнении. Все эти нашивки и аппликации смотрятся очень дешево.

Размер

Неправильно подобранный размер способен испортить даже самое красивое белье. Ажурная ткань правильно подобранного белья плотно прилегает к телу, если же она топорщится и собирается — продолжайте поиски. А еще лучше воспользуйтесь модной услугой бра-фиттинга. Один раз заплатив стилисту, вы узнаете десятки вариантов, подходящих именно вам. И подбор сексуального белья станет шире, чем привычное: «Мне 75С, пожалуйста».

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