8 подруг Оушена: с экрана в реальность

Дебби Оушен

Сестра Дэниэла Оушена пошла по преступному следу брата и придумала план самой громкой кражи драгоценностей в истории. Её цель — бриллиантовое колье Cartier, которое наденет кинозвезда Дафна Клюгер на ежегодный бал моды Met Gala. Чтобы план сработал, к ограблению нужно тщательно подготовиться, а для этого стать менее заметной. Дебби Оушен хорошо подкована не только в криминале, но и в стиле. Для мелких краж она выбирает сумку-шоппер или тоут приглушённых оттенков. На завтраке с напарницей Лу она — в чёрном комбинезоне классического кроя и оливковом тренче. Каблуки для Дебби — ещё одна неотъемлемая часть образа, ведь, как мы с вами знаем, на них уверенность в себе зашкаливает. А значит, дело выгорит. К иному исходу Дебби и не готова, она планировала эту аферу более пяти лет.

Лу Мотоциклы, горячительные напитки и азарт — вот что движет Лу и в жизни, и в стиле. Он отсылает нас к 70-м, глэм-року в лице Дэвида Боуи и панк-диве Дебби Харри. Одна из восьми подруг Оушена берёт по максимуму от культовой эпохи и выглядит по-театральному эффектно. Любимый предмет гардероба Лу (и самой актрисы Кейт Бланшетт ) — это костюмы-тройки зелёного, баклажанового и чёрного цвета. Она сочетает их с шубами анималистичного принта и яркими ковбойскими ботинками. В её наряде всё гипертрофированно, как и положено настоящим рокерам. Возможно, именно страсть к украшениям (а их героиня надевает с лихвой) сподвигла Лу на кражу бриллиантового колье. Если вам близка философия второй подруги (за исключением преступных намерений), повторяйте собранный нами образ.

Дафна Клюгер

Дафна — своенравная кинозвезда в исполнении очаровательной Энн Хэтэуэй и центральный персонаж криминальной банды. Одновременно и ключевое звено в цепочке преступления, и отвлекающий объект. При создании образа двойственной натуры актрисы важно было подчеркнуть её формы и открыть шею, ведь именно на ней будет красоваться трёхкилограммовое колье Дома Cartier. В одежде Дафна — поклонница красного и розового цвета, которые, как она считает, приближают её к образу куклы Барби. Для наших читательниц мы предлагаем более сдержанный вариант, созданный по последним трендам. Пудровый розовый, платье-комбинация и базовые лодочки — наряд для выхода в свет готов.

Девятка

Самое неожиданное перевоплощение этого фильма — Рианна в роли хакера по прозвищу «Девятка». Её образ разительно отличается от остальных подруг. Элегантность — не её конёк, а полная противоположность. Разве есть необходимость в платьях и каблуках, если твой образ жизни сосредоточен на взломах систем безопасности? По сюжету Девятка помогает ограблению, обеспечивая подругам алиби. Её всегда можно увидеть за ноутбуком в мешковатых джинсах, бесформенных кардиганах и комбинезонах (Но не как у Дебби Оушен, а напоминающих рабочую форму). Такие можно найти у PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI.

Амита

Мастер по украшениям Амита придерживается минималистичного стиля с национальными мотивами, как и свойственно восточным девушкам. По сюжету её цель — покинуть отчий дом и найти спутника жизни. Кто устоит перед сиянием такого драгоценного камня? Огранка для него — одежда, подчёркивающая силуэт. Игра оттенков и текстур вызывает желание рассматривать образы и, конечно, повторять. Например, можно перекроить наряд по современным меркам и надеть под юбку-карандаш расклешённую рубашку навыпуск. Экстрамодно и лаконично! Берите на заметку, если хотите быть такой же неотразимой, как Амита.