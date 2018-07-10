BioFoodLab выпустила ограниченную коллекцию полезных снеков Bite Football

Главное спортивное событие 2018 года не обошло стороной компанию по производству полезных снеков BioFoodLab. В новой линейке Bite Football — батончики Star, «Спорт» и «Баланс», которые содержат ещё больше орехов, протеина и полезной энергии для любителей футбола.

Футбольная коллекция Bite состоит из пяти миллионов уникальных снеков, каждый из которых отличается дизайном упаковки. Фанаты футбола могут собрать свою коллекцию и сохранить таким образом историю чемпионата мира в России.

Приобрести батончики Bite Футбол можно в сети магазинов «Виктория», «Лента», «Азбука вкуса», на сайте 4fresh.ru, а также в интернет-магазине biofoodlab.ru. Статьи по теме Компания BioFoodLab начала выпуск полезных завтраков Компания BioFoodLab выпустила батончики Bite в новом дизайне Елена Шифрина: «Нужно быть сильным, чтобы позволить себе быть тем, кто ты есть» 4 рецепта полезных и питательных батончиков

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