Ещё
BioFoodLab выпустила ограниченную коллекцию полезных снеков Bite Football
Далее:
Читайте также:
Ещё

BioFoodLab выпустила ограниченную коллекцию полезных снеков Bite Football 

The Challenger 45 минут назад
Фото: The Challenger
Главное спортивное событие 2018 года не обошло стороной компанию по производству полезных снеков BioFoodLab. В новой линейке Bite Football — батончики Star, «Спорт» и «Баланс», которые содержат ещё больше орехов, протеина и полезной энергии для любителей футбола.
Футбольная коллекция Bite состоит из пяти миллионов уникальных снеков, каждый из которых отличается дизайном упаковки. Фанаты футбола могут собрать свою коллекцию и сохранить таким образом историю чемпионата мира в России.
Приобрести батончики Bite Футбол можно в сети магазинов «Виктория», «Лента», «Азбука вкуса», на сайте 4fresh.ru, а также в интернет-магазине biofoodlab.ru. Статьи по теме Компания BioFoodLab начала выпуск полезных завтраков Компания BioFoodLab выпустила батончики Bite в новом дизайне Елена Шифрина: «Нужно быть сильным, чтобы позволить себе быть тем, кто ты есть» 4 рецепта полезных и питательных батончиков
Запись «BioFoodLab выпустила ограниченную коллекцию полезных снеков Bite Football» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Гид по купальникам: в чём пойти на пляж этим летом Проект Faces & Laces Locals Review поддержит амбициозные локальные бренды Что нужно знать о химиотерапии: 7 важных фактов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка26
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником27
«Ты главная, ты крутая!»: Пугачева о комплексах8
Шведская модель поразила бесконечными ногами55
Врачи назвали основные привычки долгожителей6
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение