Как одеться в стиле «Острых козырьков»

В 2013 году стартовал сериал «Острые козырьки», повествующий о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века. Сериал буквально с первых серий захватил сердца зрителей не только сюжетом и прекрасной игрой актеров, но и потрясающей атмосферой и стилем участников банды и Томми Шелби в частности. Конечно, попасть в гангстерский мир 1920-х годов будет довольно сложно, но вот создать образ и почувствовать себя достопочтенным джентльменом «Острых козырьков» — с легкостью!

Кепка

Твидовая кепка, конечно же. Этот элемент гардероба при правильном комплекте дополнит твой необычный для повседневности элегантный образ. Если ты помнишь, то члены банды «Острые козырьки» вшивали в кепки лезвия… Настоятельно не рекомендуем этого делать: это не только опасно, но и незаконно. Купить твидовую кепку →

Пиджак

Да-да, мы знаем, что герои ходили в пальто. Но на улице лето! И мы собираем образ Томаса Шелби, а не Джимми Две Куртки. Поэтому в качестве альтернативы возьми пиджак. Он поможет тебе колоритно выглядеть прохладными вечерами или во время ночных прогулок. А какой взять? Хорошо будет смотреться и не выбиваться из стиля классический полуприталенный из йоркширского твида. Такой пиджак отлично передает дух Британии и не выбивается из современной моды. Купить твидовый пиджак →

Жилетка

Аксессуар, который бросается в глаза наряду с кепкой, — жилетка. Она будет хорошо смотреться как с пиджаком, так и без него. Дабы не выбиваться из стиля «Острых козырьков», можно взять жилетку из 100% шерсти на 5 пуговицах. Если задняя часть будет выполнена из атласной ткани с регулируемым ремешком, то тебе не только будет комфортно, но и будешь выглядеть как современный и стильный молодой человек, а не расхититель дедовского гардероба. Купить жилетку →

Рубашка

Рубашки со стоячими воротниками — одна из самых узнаваемых и значительных деталей образа «Острых козырьков». Конечно, эту составляющую мы видим в разнообразных образах, но нельзя не согласиться: выглядит это всегда интересно и привлекательно. Одной из особенностей носки является то, что верхняя пуговица должна быть всегда застегнута. А вот с остальными можно расслабиться, как это делал Томми.

Брюки

Если все же решил идти до конца и соответствовать стилю сериала, брюки должны быть особые. Широкий верх или середина, но к низу всегда сужаются. Почему именно так? Во-первых, такой крой призван подчеркивать мужскую фигуру. А во-вторых, он делает твои карманы больше и позволяет спрятать горсть монет или еще какие интересные штуки, как делали члены банды «Острые козырьки».

Обувь

Прочные, стильные, крепкие кожаные сапоги — главная завершающая деталь сериальных гангстеров. И поверь, им они не только для красоты. Такая пара обуви станет тебе отличным подспорьем в любом деле и в любую погоду: ей не страшны ни снег, ни лужи, ни грязь; в ней ты можешь как спокойно прогуливаться по парку, так и проводить увлекательные приключения. Для наших читателей действует скидка 10% по промокоду BRO10. Узнать подробнее →