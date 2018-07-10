Мужские украшения весны-лета 2019: можно ли все это носить?

Пока ближе к середине лета мы не думаем ни о чем, кроме футбола и отпуска, во французской столице одно за другим проходят модные события: в конце июня закончилась Неделя мужской моды весна-лето 2019, а за ней — Неделя высокой моды в Париже. Мы держим руку на пульсе самых свежих новинок и обсуждаем то, что, возможно, станет достоянием широких масс лишь несколько месяцев спустя. На очереди мужские показы в детальном рассмотрении: мы изучили, что дизайнеры предлагают на тему украшений, и выбрали применимые к жизни и доступные лишь для подиума варианты.

Подойдет для обычной жизни

Тонкие цепочки

Мы придерживаемся позиции, что если ваш мужчина еще не носит тонкие цепочки на шее, то ему надо срочно подарить этот аксессуар. Не берите в пример тяжеловесные экземпляры, а ищите деликатные и аккуратные варианты, которые подошли бы в том числе и как украшения на каждый день. Бренд Ann Demeulemeester демонстрирует красивый пример с романтичным уклоном в сюжет «Ромео и Джульетты».

Ann Demeulemeester, весна-лето 2019; цепочка Maxioro, белое золото (заказать); цепочка SL, серебро (заказать)

Серьги-кольца

К показу Vetements можно относиться как к цирковому шоу от моды ради привлечения внимания публики, но разглядывать его вблизи оказалось гораздо интереснее, чем на расстоянии. Мы обратили внимание на один аксессуар, который также появился у Versace и Raf Simons, — это серьга конго (или серьги, как в случае с Vetements) в одном ухе. Как вам перспектива, что мужчины «отберут» одну из наших любимых моделей сережек? Мы, если честно, совсем не против.

Vetements, весна-лето 2019; серьги-кольца «Демиург», серебро (заказать)

Кольца-печатки

В кольцах-печатках есть что-то восторженное и мечтательное, как будто перед нами принц из прошлого, а не современник эпохи толстовок и кроссовок. Пожалуй, четыре штуки сразу будет легкой «передозировкой», достаточно было бы и парочки таких колец, но мы все равно благодарны Dior за возвращение именно этой тенденции в мужских украшениях.

Dior Homme, весна-лето 2019; кольцо-печатка DEL'TA, розовое золото (заказать); кольцо-печатка SL, сталь (заказать); кольцо-печатка SL, сталь, кошачий глаз, фианиты (заказать)

С пометкой «Только на подиуме»

Брелоки на поясе

Только представьте, как это выглядит вживую: мужчина идет и периодически получает удары огромным брелоком прямо в причинное место. Off-White задались идеей обыграть крупные индустриальные цепи в мужской бижутерии и слегка «заигрались». Мы лишь надеемся, что ни одного мужчины-модели на этом показе не пострадало.

Off-White, весна-лето 2019

Доспехи на руки

Воинственная конструкция из браслета и нарукавника от GmbH сошла бы за реквизит продолжения фильма «Пятый элемент», если бы его когда-нибудь захотели снять, но в реальной жизни такое смотрится как минимум странно. Впрочем, ругать дизайнеров за излишнюю эксцентричность мы тоже не хотим, ведь чем больше интересных идей будет воплощено в мужской моде на подиумах, тем привлекательнее будет и ассортимент рядовых магазинов.

GmbH, весна-лето 2019

Браслеты на обеих руках

Негласный «мужской минимум» по количеству браслетов превышен примерно в 50 раз. Мужчины пока неохотно носят даже два-три браслета, если они крупные и сверкают, а тут перед нами целые гири из браслетов вкупе с колье и серьгами. Максимализм в действии.

Undercover, весна-лето 2019

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите