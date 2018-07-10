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Самые модные босоножки лета — как у Керри Брэдшоу и Жанны Дамас
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Самые модные босоножки лета — как у Керри Брэдшоу и Жанны Дамас 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Подбирать аксессуары этим летом очень просто: если сумка — то плетеная, если солнечные очки — то крошечные, а если обувь — то с квадратным, словно обрубленным, носком. Все жаркие месяцы модные девушки провели именно в таких босоножках. Кто-то носил недорогие Mango, кто-то — роскошные Rumba Жакмюса со сложным фигурным каблуком, а кто-то — минималистичные Stuart Weitzman и Nine West. Полюбилась модницам и марка by Far, создатели которой свою главную пару с квадратным мыском назвали Carrie — в честь, конечно же, Керри Брэдшоу, которая этот силуэт тоже ценила.
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