Самые модные босоножки лета — как у Керри Брэдшоу и Жанны Дамас

Подбирать аксессуары этим летом очень просто: если сумка — то плетеная, если солнечные очки — то крошечные, а если обувь — то с квадратным, словно обрубленным, носком. Все жаркие месяцы модные девушки провели именно в таких босоножках. Кто-то носил недорогие Mango, кто-то — роскошные Rumba Жакмюса со сложным фигурным каблуком, а кто-то — минималистичные Stuart Weitzman и Nine West. Полюбилась модницам и марка by Far, создатели которой свою главную пару с квадратным мыском назвали Carrie — в честь, конечно же, Керри Брэдшоу, которая этот силуэт тоже ценила.