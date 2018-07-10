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Как сделать сумку из трикотажной майки: 2 простых мастер-класса
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Как сделать сумку из трикотажной майки: 2 простых мастер-класса 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Объёмная сумка с бахромой или супервместительная и модная авоська — выбирайте! Для изготовления и той, и другой сумки вам не потребуется больше 15 минут.
1. Сумка для покупок из футболки: мастер-класс
У этой сумки удобные широкие бретели, а эластичность трикотажа, из которого она сделана, точно позволит ей вместить все ваши покупки.
Вам потребуется:
— трикотажная футболка;
— портновские ножницы.
1. Отрежьте у футболки ворот и рукава, как показано на фото.
2. Отрежьте у футболки обработанный край и разрежьте его на полоски равной ширины (2-2,5 см), длиной 10-15 см.
3. Крепко свяжите полоски попарно, как показано на фотографии. Делайте по два прочных узла в каждом случае: именно эти узлы будут держать низ сумки.
4. Когда все узлы будут завязаны, вытяните полоски, чтобы сделать красивую бахрому. Ручки сумки примут нужную форму сами — достаточно первого же использования.
2. Авоська из майки или футболки: мастер-класс
Потенциал такой авоськи — даже больше, чем у обычной трикотажной сумки: места она занимает немного, а вместить в себя способна целую гору покупок. Чтобы сделать такую авоську, можно взять ненужную футболку или майку.
Вам потребуется:
— трикотажная майка или футболка;
— портновские ножницы;
— швейная машина и нитки.
1. В случае с футболкой обрежьте её горловину и рукава, как это показано в предыдущем мастер-классе. Верх майки можно оставить в исходном виде.
2. Низ майки или футболки обрежьте полукругом и прострочите на машине.
3. В шахматном порядке сделайте разрезы шириной около 3 см.
4. Заполните разрезами всю ткань, не тронув ручки. Авоська готова.
Фото и источник: cucicucicoo.com
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