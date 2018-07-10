С чем носить джинсовую куртку

Джинсовой куртке всегда есть место в женском гардеробе, независимо от вашего стиля и профессии, потому что ее универсальность можно смело сравнить с абсолютными лидерами в этой области: маленьким черным платьем и юбкой А-силуэта!

Да, безусловно, джинсовая куртка предполагает определенную степень неформальности, но сегодня модные границы с подачи крупнейших брендов легко размываются и джинсовки haute couture не такая уж и редкость.

Итак, с чем же носят джинсовые куртки в 2018 году?

Джинсовая куртка + платье

Джинсовая куртка — идеальный компаньон практически к любому платью, кроме разве что вечерних.

Длина платья не имеет ровным счетом никакого значения, ведь такая куртка смотрится одинаково хорошо, как с однотонными платьями мини, так и с принтованными сарафанами в пол.

Джинсовая куртка + широкие брюки

Обратите внимание, как здорово джинса сочетается с льном: прекрасный вариант для лета.

Джинсовая куртка + юбка

Сочетание джинсовки и мини-юбки, пожалуй, одно из самых знаковых для молодежной моды, причем в разные времена и в разных странах. Легкая грубоватость джинсовой куртки отлично подчеркивает хрупкость девичьих фигурок!

Но если вы предпочитаете юбки подлиннее, вам может понравится универсальный образ в стиле кэжуал с базовой юбкой миди. Такой комплект подойдет и для встречи с друзьями, и даже для офиса с нестрогим дресс-кодом.

Но ни в коем случае не бойтесь экспериментировать: в сочетании с дизайнерской юбкой необычного кроя джинсовая куртка будет смотреться очень стильно. И кто сказал, что нежное кружево и грубая джинса — не пара?

Джинсовая куртка + кюлоты

Черные кюлоты и джинсовка — абсолютный хит, мелькающий во всех модных блогах и пабликах. Но мы рекомендуем обратить внимание на кюлоты в тонкую вертикальную полоску!

Джинсовая куртка + кожаные брюки

Как говорится, стильно, модно, молодежно и этим все сказано! В таком комплекте ощущается бунтарская нотка, поэтому если вам это по душе, возьмите на вооружение. Очень кстати в таком образе будет смотреться короткая джинсовая куртка.

С чем носить джинсовую куртку оверсайз?

Джинсовые куртки как с чужого плеча пользуются небольшой популярностью, но лишь потому, что не все решаются примерить этот тренд! На самом деле рискованного тут нет ничего, главное, правильно разыграть карту. Сочетайте оверсайз с изящными вещами, например, с узкими брюками или изящным платьем, чтобы контраст работал.

Можно ли носить джинсовую куртку с джинсами?

Вопрос, который волнует многих: не слишком ли много джинсы в одном образе? На самом деле, так называемый джинсовый total look — вещь весьма популярная, и избыток этой ткани здесь, наоборот, только на руку.

Но если вы собираетесь добавить в образ топ или блузку не из джинсовой материи, есть несколько небольших хитростей, которые оживят комплект. Во-первых, обратите внимание на джинсовый пэчворк: такая курточка из-за разнообразия цветов и фактур не сливается с джинсами и смотрится ярче. Во-вторых, выбирайте яркие принтованные блузки — они перетянут внимание на себя и опять-таки будут тем самым смысловым центром образа.

Кроме того, не забывайте, что вы всегда можете выбрать джинсу нестандартного цвета. Если вы ищете повседневный вариант, смело выбирайте белую или черную джинсовую куртку.