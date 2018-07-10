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Перестаралась: Наталья Водянова дополнила леопардовое мини-платье хищными туфлями
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Перестаралась: Наталья Водянова дополнила леопардовое мини-платье хищными туфлями 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Водянова Фото: Swan GALLET/REX/FOTODOM.ru  Модный показ бренда Vetements, основанного грузинским дизайнером Демной Гвасалией, наделал много шума на Парижской неделе моды. Почему — станет понятно, если взглянуть на главную гостью дефиле Наталью Водянову. Модель появилась в вещицах из новой коллекции Vetements: в туфлях, словно сшитых из обложек российского паспорта, и с сумочкой-клатчем с тем же двуглавым орлом. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Наверное, Наталья — единственный человек, который может надеть «леопард» и не выглядеть при этом пошло. Звериные принты не первый сезон остаются на пике моды, но носить их нужно крайне аккуратно. «Хищники» сами по себе агрессивные и самодостаточные, поэтому сочетать их с яркими аксессуарами не стоит. Красные туфли и клатч я бы заменила на более нейтральные.
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