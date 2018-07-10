Перестаралась: Наталья Водянова дополнила леопардовое мини-платье хищными туфлями

Наталья Водянова Фото: Swan GALLET/REX/FOTODOM.ru Модный показ бренда Vetements, основанного грузинским дизайнером Демной Гвасалией, наделал много шума на Парижской неделе моды. Почему — станет понятно, если взглянуть на главную гостью дефиле Наталью Водянову. Модель появилась в вещицах из новой коллекции Vetements: в туфлях, словно сшитых из обложек российского паспорта, и с сумочкой-клатчем с тем же двуглавым орлом. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Наверное, Наталья — единственный человек, который может надеть «леопард» и не выглядеть при этом пошло. Звериные принты не первый сезон остаются на пике моды, но носить их нужно крайне аккуратно. «Хищники» сами по себе агрессивные и самодостаточные, поэтому сочетать их с яркими аксессуарами не стоит. Красные туфли и клатч я бы заменила на более нейтральные.