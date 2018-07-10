Ностальгируем по 90-ым: модные образы из «Друзей» и «Беверли-хиллз, 90210»

Нулевые запомнились нам радикальным оголением всего, что только можно оголить: сочетание джинсов с низкой посадкой или мини-юбок и коротких топов не оставляло никакого пространства для фантазии. В девяностые же сексуальность строилась на других вещах: свободные джинсы и мужские футболки, перетянутые на талии широким поясом, подчеркивали формы не так откровенно, но не менее эффектно. Кроп-топы Укороченные топы в сочетании с высокими джинсами или юбками открывали только узкую полоску кожи на животе — но и этого оказывалось достаточно для того, чтобы сделать образ дерзким и привлекательным.

Фото: кадр из сериала «Друзья»

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: bershka Высокие джинсы Следующий стильный «привет» из 90-х — свободные джинсы с высокой посадской, сейчас их можно найти в магазинах под кодовыми названиями mom-jeans и boyfriend-jeans. «Варенка» и потертости вновь стали актуальными. Такие джинсы герои сериалов девяностых носят со свободными футболками и обтягивающими топами, рубашками и ремнями с массивной пряжкой.

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: кадр из сериала «Друзья»

Сюда же можно отнести и джинсовые комбинезоны (с длинными штанинами или шортами). Особенно этот предмет гардероба любит Рейчел из сериала «Друзья». В сериале она носит комбинезоны всех цветов и фасонов.

Фото: кадр из сериала «Друзья»

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: bershka, h&m Рубашки и пиджаки Силуэт девяностых, как правило, отличался массивной верхней частью — для того чтобы его создать, в одежду могли вшивать подплечники, просто носить очень свободный крой или вещи на несколько размеров больше (oversize). Одежда «с чужого плеча», особенно рубашки, очень шла хрупким героиням сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Друзья».

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: кадр из сериала «Друзья»

Фото: h&m Платья Каждое лето с наступлением жары становятся актуальны сарафаны и легкие платья летящего кроя на тонких лямках. Но только в 90-е их носили с футболками и водолазками — и вновь стали носить сейчас. Иконой стиля в этом плане можно назвать Фиби из «Друзей».

Фото: кадр из сериала «Друзья»

Фото: кадр из сериала «Друзья»

А вот героини «Беверли-Хиллз, 90210» делают ставку на разнообразные принты: цветочки, клетку и горох.

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: bershka, h&m Аксессуары Образ героинь сериалов 90-ых был бы неполным без аксессуаров. Одним из любимых украшений девушек в то время был чокер (от англ: «choker» — душитель) — цепочка, полоска ткани или плетеное ожерелье, плотно прилегающее к шее.

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: кадр из сериала «Друзья»

Вновь входят в моду массивные серьги. Такая бижутерия часто выполняется из дерева или пластика, не претендуя на схожесть с настоящими ювелирными украшениями и драгоценными металлами. Они могут быть сделаны под золото или серебро, но размер и форма все равно выдает в них бижутерию. Массивные золотые серьги с черным отлично удается сочетать Келли Тейлор и Донне Мартин из «Беверли-Хиллз, 90210».

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: bershka, h&m