Кендалл Дженнер высмеяли в Сети из-за сумки на ЩИКОЛОТКЕ

Пару месяцев назад все удивлялись шлепанцам-сумкам Nike, но кто-то, похоже, забыл, что в 2008-м Chanel выпустили сумку на щиколотку. И этот кто-то — точно не Кендалл Дженнер (22).

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Кенни выложила в Instagram Stories фото своей ноги, на которую надета та самая сумка, и в Twitter начали смеяться над моделью — мол, это что, браслет для домашнего ареста?

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Да, это он. В 2007-м Chanel так вдохновились арестованной Линдси Лохан (32) и ее браслетом, измеряющим уровень алкоголя в организме, что решили выпустить эту крошечную сумку. Купить ее, кстати, можно за $645.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-vysmeyali-v-seti-iz-za-sumki-na-shhikolotke/