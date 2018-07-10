Ковбойская шляпа, панамка и другие головные уборы, которые вам обязательно нужны в 2018

Ковбойская шляпа О популярности стиля американа и увлечении дизайнеров Диким Западом известно давно. Они продолжают исследовать историю американской культуры и привносить новые факты в свои коллекции. Так, из сезона в сезон на подиумы возвращаются куртки с бахромой, кожа, джинсы клеш и, кончено, ковбойские шляпы. В этом году их украшают золотые монеты, металлические украшения, различные переплетения и перья.

Панамка

Панамку на себя примерили не только хип-хоп-танцоры и рэперы, но и супермодели, а также самые передовые модницы и звезды. А все началось с того, что в новых коллекциях этот головной убор появился у Prada и Michael Kors. Теперь это чуть ли не самый горячий тренд 2018 года, поэтому собирайте этой осенью модные луки и обязательно с панамкой — она дополнит как и классические аутфиты с жакетом и брюками, так и спортивные свитшоты, худи и футболки.

Берет

Если вы манерно решили избавиться от берета, в котором ходили всю прошлую зиму и весну, то поторопились. Они остаются с нами еще на один сезон, но на этот раз видоизменяются: теперь это должна быть непосредственно модель яркого цвета или украшенная вуалью, как у Christian Dior.

Кепка + платок

Платок или кепка? Кепка или платок? В 2018 году максимализм берет свое и мы больше не выбираем между двумя головными уборами — носим их вместе. Так сделали на показе осенне-зимней коллекции Prada, и тренд тут же просочился на улицы. Осенью сочетаем такое комбо с кожаными куртками и плащами.

Козырек

По козырькам соскучились сразу несколько дизайнеров: этот аксессуары появился в осенних коллекциях у Burberry и Gucci. Носить его предлагают вместо шапки — с тренчами и пальто.