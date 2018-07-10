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Новая коллекция UNIQLO X Ines de la Fressange: красные бушлаты, клетчатые пижамы и одежда для детей
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Новая коллекция UNIQLO X Ines de la Fressange: красные бушлаты, клетчатые пижамы и одежда для детей 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
UNIQLO раскрыл подробности новой (десятой!) коллаборации с Инес де ля Фрессанж — французской аристократкой и любимицей Карла Лагерфельда, снявшейся едва ли не во всех кампейнах Chanel 1980-х годов. В коллекцию, которая выйдет в сентябре этого года, вошло порядка 100 вещей для взрослых и детей — для японского бренда это первый опыт работы с маленькими размерами.
Непромокаемые тренчкоты, дутые пуховики, яркие бушлаты, расслабленные пиджаки и гороховые платья на пуговицах вдохновлены атмосферой Монмартра — и здесь снова прослеживается связь UNIQLO и Chanel. На недавнем шоу марки, устроенном в антураже базилики Сакре-Кер, появились кутюрные наряды по французской моде 1920-х. У японского производителя тот же референс откликается в не менее красивых, но более простых, носибельных и демократичных вещах: так, плащ обойдется в 9999 рублей, платье из вискозы — в 3999 рублей, джемпер — в 2999 рублей, а кросс-боди как у Инес де ля Фрессанж — в 1499 рублей. Почти каждый наряд можно купить в детском варианте — будь то бежевая сорочка или плиссированная юбка. А вот классные пижамы — как раз для холодного сезона — выпущены только в размерах XS-XL.
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