Как составить базовый гардероб на осень на французский манер

Кто, как не Инес де ля Фрессанж, знает о стиле француженок все? Объединившись с дизайн-директором Uniqlo Наоки Такидзавой, она придала парижскому шику функциональность и практичность. Так и получилась юбилейная десятая коллекция одежды. Инес вдохновлялась модой Монмартра 1920-х годов, когда этот район был ключевым центром социальной, культурной и творческой жизни Парижа. Здесь и кашемировые пальто, и шерстяные кардиганы, и жакеты в клетку, и широкие брюки, и платья в горох и многое другое.

Приобрести вещи из коллекции можно будет в сентябре в «Uniqlo Атриум» и «Uniqlo Галерея».