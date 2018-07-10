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Как составить базовый гардероб на осень на французский манер
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Как составить базовый гардероб на осень на французский манер 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кто, как не Инес де ля Фрессанж, знает о стиле француженок все? Объединившись с дизайн-директором Uniqlo Наоки Такидзавой, она придала парижскому шику функциональность и практичность. Так и получилась юбилейная десятая коллекция одежды. Инес вдохновлялась модой Монмартра 1920-х годов, когда этот район был ключевым центром социальной, культурной и творческой жизни Парижа. Здесь и кашемировые пальто, и шерстяные кардиганы, и жакеты в клетку, и широкие брюки, и платья в горох и многое другое.
Приобрести вещи из коллекции можно будет в сентябре в «Uniqlo Атриум» и «Uniqlo Галерея».
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