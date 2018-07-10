Безумный мир… бикини: коллекция самых необычных купальных нарядов

Съедобные бикини

Леди Гага , надев платье из мяса, невольно создала тренд. Теперь в США проходят целые конкурсы бикини из бекона: девушки создают купальные костюмы из полосок свиной вырезки, а строгое жюри выбирает лучший. Купаться в таком костюме, конечно, нельзя. Только если пару раз пройти по подиуму.

Бикини с с-стрингами

Любовь к минимализму иногда принимает причудливые формы. Например, с-стринги вообще лишены боковых тесемок и держатся за счет встроенных в каркас проволочек. Надевается такой наряд очень просто: слегка разжимаем конструкцию, прикладываем к телу и отпускаем. Говорят, вполне удобно и не мешает передвижению. Бонус: можно почувствовать себя Евой, из одежды — только листочек.

Бикини из веревочек

Еще один вариант для любительниц минимализма. Крайнего минимализма.

Растворимые бикини

Реальный продукт, выпускаемый немецкой компанией. Бикини исчезают, когда девушка заходит в воду. Безвозвратно. Отличная идея для шутки! Правда, немного жестокой. Поэтому подходит и как идея для мести обидчикам.

Надувные бикини

Выглядит, конечно, странно, зато очень практично: бикини не даст утонуть даже очень плохому пловцу. Это как бы спасательный круг, встроенный в купальник!

Бикини на солнечных батареях

Солнечные батареи — вещь довольно модная, поэтому логично, что их догадались применить и к бикини, ведь именно в купальнике мы проводим много времени на солнце. Почему бы не использовать это с пользой? Купальник аккумулирует энергию и имеет разъем, куда можно подключить телефон или планшет — и устройство зарядится.

Бикини для солнечных тату

Милая вещь — купальник с небольшой фигурной дырочкой. Кожа на месте этого выреза загорит, а под купальником — нет, и на теле останется рисунок. Солнечная татуировка!

Драгоценные бикини

Пожалуй, самая бесполезная вещь нашей подборки. Дизайнер Susan Rosen предложила модель бикини, изготовленную из настоящих бриллиантов, общий вес которых 150 каратов. Купаться в таком страшновато, а на красную дорожку не пустят. Остается только ждать приглашения на пляжную вечеринку миллионеров — там этот наряд, наверное, придется кстати.

Бикини из пузырчатой пленки

Кто не любит лопать пленку с пупырышками! Дизайнеры предложили девушкам порадовать своих избранников и создали купальник, который можно «лопать» прямо на теле дамы. Правда, вещь одноразовая. Для скромных девушек пузырчатые купальники делаются непрозрачными — пленка нашивается на ткань. Для раскованных — бикини из одной пленки.

Бикини с детектором ультрафиолета

О вреде солнца для кожи написаны сотни книг и статей. Дизайнеры придумали, как контролировать дозу ультрафиолета: встроили датчик прямо в бикини. Есть две версии такого купальника: одна — с датчиком, встроенным прямо в ткань, другая, попроще, с деталями из умной ткани — когда количество полученного ультрафиолета становится слишком большим, они меняют свой цвет.

Бикини с бюстгальтером в виде рук Достаточно смелое решение для девушек с хорошим чувством юмора: бюстгальтер в форме мужских рук. Даже если вы одиноки, вы всегда чувствуете такую своеобразную поддержку. А мужчины вокруг мечтают оказаться на месте бюстгальтера.

Geekini для геймеров

Бикини в форме джойстика порадуют мужчин, увлеченных компьютерными играми, но и о девушках не забывающих.

Packman-бикини

Еще одна геймерская история — бикини, вдохновленные легендарной игрой.

Бикини-смокинг

Серьезное мероприятие на берегу моря? Приходите в смокинге — купальном.

Бикини-аквариум

Не можете расстаться с любимыми рыбками? Возьмите с собой! Прямо в бикини.

Зубастые бикини

Правда, это скорее монокини, но мы не могли пройти мимо. Вариант для тех, кто акул не боится, а даже готов над ними шутить.

Мужские бикини

Иногда мужчины завидуют женщинам. И даже делают собственные варианты бикини. Из подручных средств!

Тем, кто не рискнет приобрести подобные необычные купальники, предлагаем обратить внимание на бикини с принтом от Vela Moda Intima. Здесь представлен широкий выбор белья и купальников популярных брендов.

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