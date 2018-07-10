10 моделей купальников со скидкой, которые обязательно нужно взять в отпуск

Собираясь в отпуск, первое, что мы отправляем в чемодан, — купальник. Точнее, купальники. Один — для ровного загара, другой — для плавания, третий — для фотосессии у бассейна, четвертый — для души и так далее. Учтите, что в этом сезоне правят бал минималистичные модели простого кроя без лишнего декора, как слитные, так и раздельные, и купальники с оттенком «ретро», например с высокими плавками. По счастливому стечению обстоятельств в магазинах царят скидки, а значит, можно прикупить пару новых моделей с выгодой. В нашей подборке — самые модные и красивые, да еще и с привлекательной ценой.