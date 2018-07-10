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Где покупать новую коллекцию Gucci — с диадемой Шамаханской царицы из обувью из коллаборации с SEGA?
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Где покупать новую коллекцию Gucci — с диадемой Шамаханской царицы из обувью из коллаборации с SEGA? 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В универмаги города продолжают поступать коллекции pre-fall, а с ними и вещи, которые мы так долго ждали. Например, платье как у Джеки О, диадема Шамаханской царицы (не иначе!), новые интерпретации сумки W Bamboo и агрессивные наряды для тех, кто не уехал в отпуск, — все от Gucci, который на этот раз вдохновлялся хоррором итальянского режиссера Дарио Ардженто.
За релизами бренда, в том числе одной из главных коллабораций года — Gucci X SEGA — уже можно идти в ДЛТ. Футболки стоят в среднем 36 000 рублей, платья — 110 000 рублей, а брендированные кроссовки со шрифтом из любимых видеоигр — 77 000 рублей.
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