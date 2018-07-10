5 трендовых луков от звезд Instagram

Софи Мэй (@sophiemay 142 тыс. подписчиков)

Софи Мэй живет в Амстердаме и в своем Instagram каждый день делится фотографиями стильных луков, в создании которых ей помогают Dr. Martens, Converse и бренды масс-маркета. Возможно, именно за такие доступные и повседневные образы девушку обожают ее 140 тыс. подписчиков. В этом простом наряде девушка смешивает сразу два тренда: деним и короткую юбку. С белыми ботинками и узкими очками смотрится вдвойне круто.

Алиша Мари (@alisha 3,7 млн подписчиков)

Instagram Алиши такой же яркий и солнечный, как и она сама. Блогер из Лос-Анджелеса в перерывах между съемками видео для канала на YouTube, благодаря которому она и набрала такую популярность, путешествует, зависает с подругами и успевает делиться классными снимками с 3 с половиной миллионами подписчиков. Верные фанаты обожают Алишу за ее искренность, красоту и умение поднимать настроение своими фотографиями. Нам нравятся ее простые образы, которые всегда выполнены в пастельных цветах: например, эта короткая голубая юбка и белый топ отлично подойдут для жарких летних дней. А сумка на пояс и очки станут изюминкой любого аутфита.

Джилл Уоллес (@littleblackboots 226 тыс. подписчиков)

Джилл в Сети известна по блогу Little Black Boots, который она ведет на пару со своим бойфрендом. На Уоллес остается креативная и fashion-составляющие, а парень девушки отвечает за эти красивые фото, которые мы можем наблюдать в ее социальных медиа. Вместе со стильными луками девушка выкладывает и длинные посты, где рассуждает о жизни. А еще она не брезгует надевать одну вещь несколько раз, что большая редкость для современных блогеров, которых постоянно спонсируют различные бренды. Этот лук получился очень элегантным и женственным: белые брюки свободного кроя с высокой талией, рубашка и соломенная шляпа — идеальный вариант для шикарного отдыха этим летом.

Джули Саринана

Одна из первопроходцев модного блогинга за свои 10 лет в этой индустрии смогла добиться много: Джули Саринана ведет успешный Instagram, на который подписаны почти 5 миллионов читателей, владеет собственным магазином одежды и вообще живет припеваючи. Отсюда невероятный контент — завидуешь каждому фото. Со стилем у девушки тоже все в порядке: за ее плечами обучение в калифорнийском Институте моды, дизайна и мерчандайзинга, а также успешная работа стилистом и шоппером. Она в курсе главных трендов, которые удачно интегрирует в повседневные наряды. Например, это короткое платье с гороховым принтом на одно плеча Джули носит со шляпой и высокими кедами. Разве не круто?

Камила Коэльо

Завсегдатая недель моды и любимица street style-фотографов Камила Коэльо одевается шикарно. У нее всегда аксессуары и украшения идеально подобраны к нарядам, вещи сшиты будто по ней, а умение комбинировать различные принты и фактуры вызывает зависть. Но нам понравился очень простой и подходящий под московскую погоду лук: брючный костюм, который Камила носит с белым кроп-топом. В таком точно не будет жарко, а насыщенный цвет поможет разбавить эти серые и хмурые будни.