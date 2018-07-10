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Как одеться на любое событие с дресс-кодом — красиво и без ошибок
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Как одеться на любое событие с дресс-кодом — красиво и без ошибок 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Красивое слово «дресс-код» известно многим, но только что оно конкретно означает в применении к обычной жизни? Если вы не голливудская звезда и не получаете приглашения на красные дорожки каждую неделю, скорей всего, ваш список торжественных мероприятий ограничивается корпоративными вечеринками, рабочими презентациями, свадьбами друзей и субботними походами в театр и в оперу. Какие виды дресс-кода вам могут быть полезны и как перенести их в нашу реальность — об этом мы решили порассуждать сегодня.
Мероприятия с дресс-кодом black tie  К ним относятся любые пафосные церемонии, торжественные закрытия и открытия чего-нибудь, ну очень статусные вечеринки, а также особо гламурные свадьбы, где вас заранее предупредят о строгих правилах дресс-кода. Многие из нас на такого рода событиях оказываются раз в два года, но это не повод не познакомиться с требованиями поближе.
Итак, когда мы слышим слово black tie, то это означает:
Женщины приходят в вечернем платье в соответствии с тематикой мероприятия. Длина платья определяется как макси или в пол, но сюда же подойдут и платья до середины щиколотки. Важно: никаких открытых коленок! Брючный костюм также возможен, причем на красных дорожках он становится все более и более популярным, поэтому решать исключительно вам.
У дресс-кода black tie есть вариация creative, в которой хозяева мероприятия просят вас немного пофантазировать над нарядом, учитывая перечисленные выше требования. Как правило, гости стараются не переусердствовать и добавить шляпку, яркие туфли или же крупное украшение на платье. Мужчины в таком случае могут подобрать яркий галстук к костюму.
Во всех перечисленных случаях обувь должна быть на каблуке, а сумочка соответствовать понятию «вечерний аксессуар» — никаких цепочек через плечо, длинных ручек или баулов. Украшения приветствуются и в большом количестве, дорогие и с бриллиантами.
Следует быть осторожнее с выбором платья и не увлекаться крайностями: не копируйте прозрачные платья-сетки на звездах и не пытайтесь снова пережить свой выпускной в платье-торте розового цвета.
Мероприятия с коктейльным дресс-кодом
К таковым относятся любые полуформальные праздники, к которым прикрепляется требование нарядиться. Например, опять же, свадьбы друзей и коллег, вечеринки по случаю дней рождения, если речь идет о богатой и важной персоне, театральные премьеры, статусные вечеринки и всяческие открытия. Список можно продолжать и дальше, но вам точно сделают подсказку с указанием слова «коктейль» в приглашении. Кто-то с нами не согласится, а мы склонны добавлять сюда и корпоративные вечеринки, если они происходят поздно вечером и в специально отведенном для этого и украшенном помещении. Итак, если вас попросили воплотить коктейльный дресс-код, то это означает:
Коктейльное платье — понятие размытое в свете меняющихся модных тенденций. В классическом варианте это будет платье длиной до колен с открытым или закрытым верхом (в зависимости от сезона и места!), которое должно быть чем-то вроде более дневной версии вечернего платья. По сути, это значит «не сарафан»: никаких дешевых рюшек, деревенской вышивки и открытой спины одновременно с открытым животом.
Черный цвет всегда спасает, но одновременно делает образ ну очень скучным и формальным. Делайте на него ставку, только если у вас есть набор красивых украшений и аксессуаров, либо отдавайте предпочтение другому благородному цвету — красному, вишневому, синему, темно-зеленому.
Если требуется жакет, никаких мехов или расшитых кимоно — захватите черную кожаную куртку или классический тренч.
Излишне декорированные и блестящие наряды не противоречат дресс-коду, но требуют от вас самой сдержанности в аксессуарах — их должно быть минимум. Это же правило относится и к макияжу.
Мероприятия с обычным праздничным дресс-кодом
К таким мероприятиям относятся дни рождения, открытия каких-нибудь выставок или кафе, дневные вечеринки без пафоса, а также корпоративы с неформальной атмосферой, которые проводятся посередине дня. Только не спешите восклицать: «А, ну тогда можно в чем угодно прийти». Ориентиром для вас должно стать присутствие фотографа на мероприятии: если он имеется, лучше «прыгнуть» на ступень выше и обратиться к коктейльному дресс-коду, если нет — подойдет и обычный праздничный «код». Итак, если речь идет о «простом» празднике, то что стоит учесть в выборе наряда:
Не перестарайтесь! Этот пункт кардинально отличается от двух предыдущих и требует от вас больше расслабленности в наряде, меньше пафоса и блеска. Два раза подумайте, прежде чем надеть на себя все лучшее сразу, и не перебарщивайте ни с аксессуарами, ни с украшениями, ни с высотой каблука.
Идеальным нарядом будет такой, который позволит соблюсти гармонию: при открытом верхе оставляем более скромным низ, а при наличии короткой длины стараемся отдать предпочтение более закрытому верху. Пример: элегантные узкие брюки и укороченный топ или юбка средней длины и шелковый верх на бретельках.
Сумочка, обувь и украшения не должны входить в комнату раньше вас и играть роль дополнительного искусственного освещения. Именно для таких случаев прекрасно подходят миниатюрные сумочки через плечо, обувь на танкетке или на небольшом каблуке и украшения с жемчугом.
Придержите кожу, мех, замшу и пайетки. Никто не сомневается в их эффектности, но есть риск, что окружающие примут вас за девушку, которую никуда никогда не приглашают и вот она и решила сорвать свой звездный час наконец-то. Тот же совет касается и желания продемонстрировать ваши модельные ноги и спортивный пресс — сорвете массу странных оценивающих взглядов.
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