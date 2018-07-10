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Что такое боло?
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Что такое боло? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Прообраз боло — шейные обереги индейцев, полюбившиеся ковбоям. В 40-х годах XX века аризонский ювелир Виктор Кедастраф получил патент на создание первого подвижного зажима на боло. В одном из штатов Америки галстук боло является официальным символом, в другом есть целый музей боло.
Удобная конструкция возвела аксессуар в мировой вестерн-культ. Боло то и дело появлялся в кино, оттуда пришел на подиумы и в повседневную жизнь европейцев, а во второй половине XX века стал модным и в России.
В СССР дух свободы, сопровождающий боло по всей планете, пришелся по вкусу Виктору Цою. Сегодня стильный ковбойский (индейский, американский — выбирайте что больше нравится!) галстук носят Джонни Депп, Джулия Робертс, Клинт Иствуд, Джон Траволта, Том Круз, Келли Осборн, Снуп Дог.
В легендарной кинокартине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» боло стал частью элегантного образа героя Джона Траволты:
Современные мастера создают боло для женщин из кожи и шелка, бисера и золота, драгоценных камней и разноцветных сплавов, подчеркивая стиль и женственность. Этот аксессуар в духе вестернов отлично подходит любителям и любительницам стиля кэжуал и бохо. Носите его с однотонной или клетчатой рубашкой, денимом и кедами, а металлические варианты, украшенные камнями, — с вечерними платьями.
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