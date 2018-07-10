Что такое боло?

Прообраз боло — шейные обереги индейцев, полюбившиеся ковбоям. В 40-х годах XX века аризонский ювелир Виктор Кедастраф получил патент на создание первого подвижного зажима на боло. В одном из штатов Америки галстук боло является официальным символом, в другом есть целый музей боло.

Удобная конструкция возвела аксессуар в мировой вестерн-культ. Боло то и дело появлялся в кино, оттуда пришел на подиумы и в повседневную жизнь европейцев, а во второй половине XX века стал модным и в России.

В легендарной кинокартине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» боло стал частью элегантного образа героя Джона Траволты:

Современные мастера создают боло для женщин из кожи и шелка, бисера и золота, драгоценных камней и разноцветных сплавов, подчеркивая стиль и женственность. Этот аксессуар в духе вестернов отлично подходит любителям и любительницам стиля кэжуал и бохо. Носите его с однотонной или клетчатой рубашкой, денимом и кедами, а металлические варианты, украшенные камнями, — с вечерними платьями.

Читайте, как подобрать и носить украшения:

Как носить необычные украшения

Какие украшения никогда не выйдут из моды

Бюджетные аналоги украшений знаменитостей