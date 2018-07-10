Бренд из Чикаго обвиняет Gucci в плагиате… чехлов на iPhone!

Gucci оказывается в центре скандалов чаще, чем любой другой бренд с мировым именем (разве что после D&G), и вот опять — бренд Cardshark из Чикаго обвиняет модный дом в плагиате. Оказывается, Cardshark запатентовали чехлы на телефоны с кармашками, куда можно убрать карту или наличку. Из-за этого когда-то уже пострадали Kate Spade и Michael Kors, а теперь они добрались и до Gucci, которые выпустили серию чехлов-кошельков. Заявка в суд уже подана. Ждем, чем все кончится!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/brend-iz-chikago-obvinyaet-gucci-v-plagiate-chehlov-na-iphone/