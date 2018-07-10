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Бренд из Чикаго обвиняет Gucci в плагиате… чехлов на iPhone!
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Бренд из Чикаго обвиняет Gucci в плагиате… чехлов на iPhone! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Gucci оказывается в центре скандалов чаще, чем любой другой бренд с мировым именем (разве что после D&G), и вот опять — бренд Cardshark из Чикаго обвиняет модный дом в плагиате. Оказывается, Cardshark запатентовали чехлы на телефоны с кармашками, куда можно убрать карту или наличку. Из-за этого когда-то уже пострадали Kate Spade и Michael Kors, а теперь они добрались и до Gucci, которые выпустили серию чехлов-кошельков. Заявка в суд уже подана. Ждем, чем все кончится!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/brend-iz-chikago-obvinyaet-gucci-v-plagiate-chehlov-na-iphone/
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