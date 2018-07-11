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Кристен Стюарт показала папарацци свое нижнее белье
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Кристен Стюарт показала папарацци свое нижнее белье 

Попкорн News 31 минуту назад
Фото: Попкорн News
Кристен Стюарт очень любят папарацци — и порой складывается ощущение, что эта любовь своего рода взаимна: звезда «Сумерек» в последнее время чуть ли не ежедневно попадает в прицел камер папарацци, не прячется от фотографов и ведет себя совершенно невозмутимо, даже когда ее фотографируют в самом что ни на есть нелепом виде — например, с торчащим из-под одежды нижним бельем.
на днях папарацци в очередной раз застали Кристен Стюарт на выходе из спа-салона, причем одета актриса была достаточно странно — из-под коротких шорт с низкой посадкой выглядывала резинка нижнего белья с хорошо различимым логотипом Calvin Klein. Возможно, если ты носишь трусы Calvin Klein, их и надлежит показывать миру вот так, натягивая до пояса — а мы просто не в курсе новых модных тенденций?
попкорнnews
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