Кристен Стюарт показала папарацци свое нижнее белье

Кристен Стюарт очень любят папарацци — и порой складывается ощущение, что эта любовь своего рода взаимна: звезда «Сумерек» в последнее время чуть ли не ежедневно попадает в прицел камер папарацци, не прячется от фотографов и ведет себя совершенно невозмутимо, даже когда ее фотографируют в самом что ни на есть нелепом виде — например, с торчащим из-под одежды нижним бельем.

на днях папарацци в очередной раз застали Кристен Стюарт на выходе из спа-салона, причем одета актриса была достаточно странно — из-под коротких шорт с низкой посадкой выглядывала резинка нижнего белья с хорошо различимым логотипом Calvin Klein. Возможно, если ты носишь трусы Calvin Klein, их и надлежит показывать миру вот так, натягивая до пояса — а мы просто не в курсе новых модных тенденций?

попкорнnews