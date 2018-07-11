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Креативный офис: сотрудницы RAMBLER Group показали, как носить наряды в деловом стиле и не выглядеть при этом скучно
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Креативный офис: сотрудницы RAMBLER Group показали, как носить наряды в деловом стиле и не выглядеть при этом скучно 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Офисный стиль может быть нескучным! Это на собственном примере показали и доказали сотрудницы компании RAMBLER Group, приняв участие в проекте «Креативный офис» бренда ALEKSANDRA VANUSHINA.
Девушки примерили женственные и стильные наряды в деловом стиле из коллекции дизайнера Александры Ванюшиной и прогулялись в них по коридорам, дворам и верандам своего офиса на Даниловской мануфактуре. Над созданием образов сотрудниц RAMBLER Group трудилась команда бренда ALEKSANDRA VANUSHINA, а также профессиональные стилисты и визажисты.
Теперь ты видишь, что современные бизнес-леди делают ставку на женственные и неординарные вещи, при этом соблюдая все каноны офисного стиля. Так, традиционную юбку-карандаш можно выбрать с кокетливым, но невысоким разрезом, дополнив яркой, но некричащей блузкой oversize. Строгое платье можно сочетать не только с каблуками, но и с классическими кедами. Для встреч с партнерами необязательно выбирать строгий костюм — длинная летящая юбка с блузкой в тон будут смотреться намного интереснее. Прекрасной альтернативой традиционным брюкам послужит стильный комбинезон. Разбавить любой look поможет контрастная сумка — если ты привыкла всегда быть налегке, то выбирай поясные модели.
Какую бы ты позицию ни занимала в компании, помни: серые и безликие образы — в прошлом! Проявляй креатив, будь яркой, а вдохновиться тебе помогут образы, собранные в нашей галерее, — листай и пиши в комментариях, какой look пришелся по душе тебе больше всего!
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Текст: Софья Андреева
Фото: пресс-служба
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