Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезона

Когда-то давно рукава могли символизировать ваше происхождение и социальный статус, их воспринимали как отдельную часть гардероба и украшали не меньше, а даже дороже и богаче, чем платья. Сами рукава были съемными, поэтому легко пришивались к каждому новому наряду. В некоторых городах выпускали законы, которые должны были запрещать женщинам иметь более 3 пар рукавов, но представительниц знати это никак не волновало. Они продолжали менять рукава с бешеной скоростью. Естественно, мода на рукава эволюционировала и менялась, и один из этапов этой эволюции — рукава-фонарики. Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезонаСвое название рукава получили, конечно же,

из-за необычной формы — объемных сборок на руках, которые напоминали фонарики. На всем протяжении истории моды и костюма, они служили

для совершенно разных целей. Например, в Викторианскую эпоху пышных платьев,

фонарики использовали для того, чтобы еще больше подчеркнуть объем юбок и ширину шляпок, которые так любили викторианские барышни.

В двадцатом веке ситуация кардинально изменилась. Дамы не спешили подчеркивать объем, а наоборот стремились всеми силами

продемонстрировать свою тонкую талию. Рукава-фонарики в этом также оказались

наилучшими помощниками. Наряды с идеально узкой талией и объемными рукавами

продемонстрировал в одной из своих коллекций, мастер всех мастеров, Кристобаль

Баленсиага.

Юбер Живанши в своем творчестве решил объединить современную

трактовку рукавов-фонариков с их викторианским прошлым. Для культового

свадебного платья Одри Хепберн , своей музы и вечной клиентки, Живанши

использовал сочетание рукавов-фонариков вместе с подчеркнутой талией, отдавая

дань Баленсиага.

Сейчас существует множество платьев и блузок с рукавами-фонариками, которые подойдут приверженцам самых разных эпох и модных

стилей. Любительницам повздыхать о давно ушедших временах балов и дуэлей за сердца женщин, вдохновиться на покупку фонариков помогут старинные фотографии и современные реконструкции ушедшей эпохи. Тем, кто тяготеет к необычным формам,

подойдут наряды в духе старых коллекций Balenciaga. И, конечно, же не стоит забывать о сочетании,

привнесенном Юбером Живанши, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть за юбкой недостатки. Читайте также: Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизни Модные тенденции: 32 белых платья, которые нужно успеть поносить этим летом