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Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезона
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Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезона 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Когда-то давно рукава могли символизировать ваше происхождение и социальный статус, их воспринимали как отдельную часть гардероба и украшали не меньше, а даже дороже и богаче, чем платья. Сами рукава были съемными, поэтому легко пришивались к каждому новому наряду. В некоторых городах выпускали законы, которые должны были запрещать женщинам иметь более 3 пар рукавов, но представительниц знати это никак не волновало. Они продолжали менять рукава с бешеной скоростью. Естественно, мода на рукава эволюционировала и менялась, и один из этапов этой эволюции — рукава-фонарики. Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезонаСвое название рукава получили, конечно же,
из-за необычной формы — объемных сборок на руках, которые напоминали фонарики. На всем протяжении истории моды и костюма, они служили
для совершенно разных целей. Например, в Викторианскую эпоху пышных платьев,
фонарики использовали для того, чтобы еще больше подчеркнуть объем юбок и  ширину шляпок, которые так любили викторианские барышни.
В двадцатом веке ситуация кардинально изменилась. Дамы не спешили подчеркивать объем, а наоборот стремились всеми силами
продемонстрировать свою тонкую талию. Рукава-фонарики в этом также оказались
наилучшими помощниками. Наряды с идеально узкой талией и объемными рукавами
продемонстрировал в одной из своих коллекций, мастер всех мастеров, Кристобаль
Баленсиага.
Юбер Живанши в своем творчестве решил объединить современную
трактовку рукавов-фонариков с их викторианским прошлым. Для культового
свадебного платья Одри Хепберн, своей музы и вечной клиентки, Живанши
использовал сочетание рукавов-фонариков вместе с подчеркнутой талией, отдавая
дань Баленсиага.
Сейчас существует множество платьев и блузок с  рукавами-фонариками, которые подойдут приверженцам самых разных эпох и модных
стилей. Любительницам повздыхать о давно ушедших временах балов и дуэлей за  сердца женщин, вдохновиться на покупку фонариков помогут старинные фотографии и  современные реконструкции ушедшей эпохи. Тем, кто тяготеет к необычным формам,
подойдут наряды в духе старых коллекций Balenciaga. И, конечно, же не стоит забывать о сочетании,
привнесенном Юбером Живанши, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть за  юбкой недостатки. Читайте также: Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизни Модные тенденции: 32 белых платья, которые нужно успеть поносить этим летом
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