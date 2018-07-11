Как носить и с чем сочетать белые вещи: модные правила

Белый цвет — хит этого лета. Белый деним захватил модниц. Белая обувь, аксессуары и, конечно, футболки практически вытеснили все остальные цвета. Впрочем, так ли прост белый цвет? Можно ли его носить всем? И как это делать, чтобы выглядеть круто? Разбирается WMJ.ru

Как носить total white

Белые брючные костюмы, белые шорты и майки, платья и туфли — теперь ты можешь попробовать себя не только в составлении total black аутфитов. Однако со светлыми вещами нужно быть осторожной.

Во-первых, белый, к сожалению, не стройнит. Даже стрелка на брючине не сможет сделать твои ноги визуально худее. Именно поэтому считается, что белые вещи созданы исключительно для девушек модельной внешности. Это не так, но разберемся в этом чуть позже. А пока вернемся к total white.

Итак, если уж ты решилась на белые вещи, обрати внимание на качество и состав ткани. Ничто так не дешевит внешний вид, как мятая ткань, желтые разводы или просвечивающий материал. Чтобы оживить образ, используй яркие аксессуары. Можно сыграть на контрасте и, например, подобрать к белому платью графичную черную сумку.

Старайся не выбирать вещи из белого кружева. Они значительно простят образ, а белые кружевные платья все же ассоциируются с невестами, а не со стильными красотками. Если уж надела такой наряд, используй метод нейтрализации: подбери к платью куртку в грубом мужском стиле и надень на ноги кеды, а не босоножки на каблуке.

Старайся не занашивать белые вещи. Лучше иметь в гардеробе не одну, не две, а четыре или пять белых футболок и как минимум две белые рубашки. Кстати, рубашку после первой же носки отправляй в стирку, ведь на белом видны все пятна, а избежать их вряд ли получится.

Белый цвет и девушки размера plus

Девушкам с формами не стоит сторониться белых вещей. Главное — грамотно их сочетать и избегать слишком обтягивающих силуэтов. Например, белые брюки палаццо в тонкую полоску будут отлично смотреться на обладательнице пышных форм, как и белый кроп-топ или футболка, если все это скомбинировать с контрастного цвета жакетом удлиненного фасона.

Если все-таки боишься экспериментировать, ограничься белыми аксессуарами: шляпами, сумками и кедами.

Лови лайфхак от красавицы, модели и бизнесвумен Ксении Шипиловой: «Я не согласна с тем, что вещи белого цвета могут носить только стройные девушки. Если правильно подобрать одежду по фасону и сочетаемости с другими вещами и аксессуарами, то белый может помочь скрыть недостатки фигуры и привнести в образ элегантность. Кстати, если по бокам белого платья-футляра сделать вставки темного оттенка, то это зрительно уменьшит силуэт».

Кроме того, девушка поделилась своим шорт-листом белых вещей, которые советует приобрести каждой моднице, и рассказала о своих предпочтениях в одежде на это лето!

Как можно заметить по моим фотографиям, сделанным этим летом, больше всего я люблю сочетать белый верх с джинсами или голубыми шортами. В этом случае белый придает легкость, а деним выгодно контрастирует со светлыми оттенками.

Эффект тонкой талии мне помогает создавать широкий пояс поверх белого платья. А для того чтобы сделать образ ярким и дерзким, я предпочитаю выбирать обувь таких оттенков, на которые можно сделать акцент.

Если говорить о правилах стиля, которые использую в одежде, то, наверное, я опираюсь только на свои чувства и настроение. Также я не боюсь экспериментировать и находить новые сочетания для себя. Когда я хочу надеть белую вещь в холодный сезон, то делаю это, подбирая другие составляющие образа в кремовых или бежевых оттенках. Мода здесь не является основополагающим элементом, так как она слишком изменчива.

Топ белых вещей от Ксении:

Белая футболка и рубашка. Они придадут свежесть образу и дополнят как дневной, так и вечерний наряд.

Пиджак и брюки являются гарантом уверенности на любой деловой встрече или мероприятии.

Летнее платье поможет подчеркнуть загар. Кстати, в этом сезоне модно носить именно белые платья с перфорацией на ткани.

Если говорить об аксессуарах, то небольшая сумка способна разбавить даже самый скучный look.

Белые кроссовки — стильная деталь (хотя и довольно маркая), которая в какой-то момент покорила всех девушек своей универсальностью: эту обувь можно носить и под платье, и под футболку и джинсы.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK, Instagram